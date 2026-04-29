Quirónsalud Infanta Luisa Sevilla incorpora un nuevo sistema de mamografía digital para la detección precoz del cáncer

Nuevo sistema de mamografía digital de última generación que mejora la detección precoz del cáncer de mama y agiliza los procesos diagnósticos. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD INFANTA LUISA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, en Sevilla, ha incorporado un nuevo sistema de mamografía digital de última generación que mejora la detección precoz del cáncer de mama y agiliza los procesos diagnósticos.

Según ha informado la entidad en una nota, se trata de una tecnología que integra tomosíntesis mamaria tridimensional de alta resolución y mamografía con contraste en un único sistema, una plataforma diseñada como un sistema integral de diagnóstico e intervención mamaria, situándose como uno de los dispositivos más avanzados actualmente disponibles en la sanidad privada sevillana.

La tomosíntesis permite obtener imágenes en cortes de la mama con gran nivel de detalle, lo que reduce la superposición de tejidos propia de la mamografía convencional.

"Esto se traduce en una mayor capacidad para detectar lesiones y en una disminución de pruebas adicionales", ha afirmado el jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Ignacio Garrido Lombardo.

Así, ha explicado también que el principal avance es que podemos estudiar la mama en tres dimensiones, lo que "aumenta la precisión diagnóstica y nos ayuda a detectar tumores en fases más tempranas". Además, ha señalado que "la incorporación de la mamografía con contraste aporta información funcional muy útil, especialmente en pacientes con mamas densas o cuando se necesita valorar mejor la extensión de una lesión".

Gracias al nuevo sistema, también se podrán realizar biopsias guiadas tanto por tomosíntesis como por contraste, lo que facilita la localización de lesiones que no siempre son visibles con técnicas convencionales.

"Esto nos ayuda a ser más determinantes y, en muchos casos, evitar pruebas adicionales como la resonancia magnética, acortando los tiempos para el diagnóstico", ha añadido el especialista.

Junto a las mejoras diagnósticas, el equipo introduce avances en la experiencia de la paciente, con un diseño más ergonómico y sistemas que favorecen una mayor comodidad durante la exploración y los procedimientos.

En el ámbito intervencionista, destaca especialmente la incorporación del sillón específico para biopsias mamarias, que posibilita la realización de procedimientos con la paciente sentada o tumbada de forma estable y cómoda.

A su juicio, "este elemento mejora la tolerancia durante biopsias prolongadas, reduce la ansiedad y optimiza las condiciones tanto para la paciente como para el personal técnico y médico, en contraste con los sistemas más rígidos de posicionamiento asociados a equipos previos".

"Estamos incorporando una tecnología que nos sitúa a la vanguardia del diagnóstico mamario en la sanidad privada de Sevilla, con herramientas que mejoran tanto la especificidad como la experiencia de la paciente", ha subrayado Garrido Lombardo

Así, el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa continúa avanzando en la modernización de sus servicios, apostando por un abordaje "más completo, preciso y confortable" del diagnóstico y tratamiento intervencionista de la patología mamaria, alineado con los estándares actuales de calidad en radiología de la mama.