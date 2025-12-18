Reconocen a La Rinconada (Sevilla) "por la importancia" de sus parques y jardines

Archivo - Ediles de La Rinconada portan el galardón de AMJA concedido por la importancia de los parques y jardines del municipio. - AYTO.DE LA RINCONADA - Archivo

LA RINCONADA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de La Rinconada ha sido reconocido en la VI entrega de Galardones de 'Andalucía en Flor', que ha tenido lugar en Almería, que reconoce "la importancia" de los espacios verdes en las ciudades de Andalucía. En el evento han estado profesionales del sector verde, técnicos, administraciones públicas y los ayuntamientos en los que ha recaído estos premios.

El programa 'Andalucía en Flor' está abierto a la participación de todos los pueblos y ciudades de Andalucía. Dicha iniciativa parte de la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA), cuyos objetivos son la promoción, la protección, mejora y puesta en valor de los espacios verdes de los municipios de Andalucía, "contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y las relaciones sociales y la imagen de los municipios para sus habitantes y visitantes", informa el Consistorio rinconero en una nota de prensa.

Estos premios tratan de fomentar el turismo, generando foros de debate en torno a la gestión sostenible de los pueblos y ciudades, promoviendo espacios verdes como punto de encuentro de relaciones sociales y mejorando la conciencia social hacia políticas sostenibles e implementación de la 'Infraestructura Verde Urbana'.

Los galardones se conceden según el criterio de un jurado formado por personalidades de reconocido prestigio de los sectores de la jardinería y el paisajismo, compuesto por José Manuel Rodríguez Pérez, Inés Parias Cervera, Mariano Martín Cacao, Matías Flores Cánovas y María Luisa Márquez Pedrosa, que han visitado los municipios adheridos al programa y valoran los galardones.

Los Ayuntamientos que son 'Flores de Andalucía' hasta ahora son Alcaudete, Alfarnate, Alfarnatejo, Alhaurín de la Torre, Almería, Andújar, Antequera, Ardales, Arriate, Bollullos Par del Condado, Bornos, Cabra, Cañete de las Torres, Carmona, Castro del Río, Coín, Doña Mencía, Estepona, Fuengirola, Hornachuelos, Huelva, Istán, Iznatoraf, Jimera de Líbar, La Rinconada, Luque, Málaga, Marbella, Navas de San Juan, Ojén, Posadas, Sevilla, Vélez Málaga, Vícar y Zahara de los Atunes.

El delegado de Hábitat Urbano, José Manuel Romero Campos, ha comentado que "trabajamos para que La Rinconada sea un excelente lugar para vivir y el mantenimiento de la escena urbana es un aspecto fundamental". Por su parte, el edil de Infraestructuras, Rafael Reyes, ha querido felicitar a los operarios que "trabajan para mantener en perfecto estado de revista las zonas ajardinadas y los parques de la localidad".