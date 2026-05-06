Registrado un accidente tras el choque de un vehículo con la mediana en la A-49 en Sevilla, sin heridos

Archivo - Unidad de Guardia Civil de tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un accidente ha sido registrado a primera hora de este miércoles, 6 de mayo, al impactar un vehículo contra la mediana en la A-49, a la altura de Espartinas (Sevilla).

Según ha concretado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 6,30 horas en el punto kilométrico 8,7 y se ha saldado sin heridos.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de la vía. Si bien la Dirección General de Tráfico informaba de retenciones a través de su cuenta oficial de 'X', han quedado solucionadas.