Renfe ofrece 3.000 plazas en trenes especiales desde Madrid y San Sebastián para la final de Copa en Sevilla

Archivo - Vinilado de una locomotora de AVE con motivo de una final de la Copa del Rey, en foto de archivo. - RENFE - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofertará cuatro trenes especiales Madrid-Sevilla y otros dos, uno por sentido, desde San Sebastián para facilitar el desplazamiento con motivo de la final de la Copa del Rey este sábado, 18 de abril, en la capital hispalense. Estos trenes especiales contarán con un total de 3.000 plazas.

Los cuatro trenes Madrid-Sevilla tendrán salida a primera hora de la mañana del sábado (7,30 y 8,25 horas) y el regreso desde Santa Justa, tras la finalización del partido en La Cartuja, informa la compañía en un comunicado.

Desde San Sebastián, circulará un tren especial de ida con salida la madrugada del sábado, a las 02,10 horas, y con llegada directa a La Cartuja a las 10,40 horas. El regreso tendrá lugar al término del partido directo La Cartuja-San Sebastián.

Los billetes de ida y vuelta de estos trenes especiales se han comercializado a través de agencias y operadores encargados de gestionar los viajes de las respectivas aficiones.

Asimismo, Renfe ofrecerá plazas adicionales a su oferta habitual en la relación Madrid-Sevilla, poniendo a disposición de los aficionados 4.000 plazas adicionales entre este viernes y el domingo para atender a la demanda de movilidad. Esta oferta es posible gracias a la circulación de seis trenes reforzados con el doble de plazas habituales.

Durante la operación especial, se reforzará la presencia de personal en las estaciones de origen y destino para ofrecer asistencia, facilitar el acceso a los trenes e informar a los viajeros. Asimismo, Renfe coordinará el dispositivo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el objetivo de garantizar la mayor agilidad y seguridad en el flujo de viajeros.