Renfe reorganiza el plan alternativo de transporte entre Zafra y Sevilla para minimizar los transbordos por carretera

Archivo - Un tren del servicio de Media Distancia entre Sevilla y Cáceres, en foto de archivo. - RENFE - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha acordado con Adif reorganizar el plan alternativo de transporte previsto a partir del 16 de marzo por obras de mejora en la línea Mérida-Los Rosales, con el fin de minimizar los transbordos por carretera. De este modo, los trabajos del administrador de infraestructuras se llevarán a cabo en horarios que faciliten la circulación de los servicios de viajeros.

Como consecuencia, tan solo se verán afectados por el dispositivo especial dos de los cuatro servicios que a diario conectan Extremadura y Sevilla. Por tanto, los trenes de Media Distancia Madrid-Sevilla que recorren la región extremeña en ambos sentidos mantienen el trayecto en autobús entre Zafra y Sevilla, tal y como estaba anunciado.

Por su parte, los trenes que circulan entre Plasencia/Cáceres y la capital hispalense no realizarán este transbordo, si bien modifican sus horarios en parte de su recorrido, concretamente entre Mérida y Sevilla, tal como detalla Renfe en un comunicado.

Estas medidas se mantendrán mientras Adif permita compatibilizar el servicio de viajeros y los trabajos actuales de modernización de la línea Mérida-Los Rosales, que actualmente se centran en la implantación de nuevas instalaciones de gestión de la circulación.

SERVICIO ALTERNATIVO PARA TRENES C3

También desde el 16 de marzo y por trabajos en la infraestructura, Renfe establece un servicio alternativo de transporte por carretera para dos trenes de primera hora de la tarde de la C3 Sevilla-Cazalla Constantina. Los servicios Sevilla-Cazalla de las 15,25 horas y Cazalla-Sevilla de las 18,14 horas realizarán por carretera el tramo entre Los Rosales y Cazalla Constantina.

El trayecto Los Rosales-Sevilla Santa Justa se realizará en tren habitual. A partir del 7 de abril y hasta el 20 del mismo mes, este mismo plan alternativo de transporte se extenderá a todos los servicios de esta línea de Cercanías con motivo del corte total del tráfico ferroviario por obras en la infraestructura.

Renfe mantiene informados a los viajeros a través de los canales oficiales de comunicación: App de Cercanías, canal Whatsapp, cartelería y megafonía de estaciones, www.renfe.com, e @Inforenfe en la red social X.