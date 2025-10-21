Retirados los toldos de la Avenida de la Constitución de Sevilla, a falta de los pilares y enganches

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Avenida de la Constitución ha amanecido en la mañana de este martes sin los toldos ubicados al inicio y al final de la vía. Tras la retirada de la tela, en el espacio continúan los pilares de hormigón y los enganches a los edificios.

Fuentes municipales confirmaban a Europa Press hace unos días, el inicio de los trabajos para este lunes 20 de octubre. Está previsto al respecto que el proceso se prolongue durante toda esta semana.

La primera fase de instalación de estos toldos concluía el pasado 23 de agosto. Un montaje que, como reconocía el alcalde, llegó "tarde, desgraciadamente" y tras superar "muchas complejidades" a lo largo del proyecto, como el estudio del cambio de farolas en la citada vía, una opción que implicaba "un coste económico brutal". Por ello, se optó por emplear enganches en edificios protegidos: decisión no exenta de polémica, tanto por la superficie ocupada --solo el carril central-- como por los pilares de hormigón empleados y la sujeción a fachadas catalogadas como BIC.

No en vano, el Grupo Municipal Socialista planteó acudir a los tribunales "por su afección al patrimonio" y criticó al Gobierno local por su "despilfarro económico y ridiculizar la imagen de Sevilla por esta mamarrachada", al tiempo que advertía de que, tras recibir por parte del Ayuntamiento el expediente de instalación de los toldos "habían notado que faltaban documentos importantes".

Por su parte, la concejal de Podemos, Susana Hornillo, calificaba el proyecto de "ridículo monumental", con mamotretos de 3.000 kilos de hormigón --en alusión a dichos pilares-- y señalaba que los toldos actuales "solo dan sombra al tranvía, mientras los peatones continúan expuestos al sol".

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, admitía semanas atrás que "habrá que dar una vuelta" al proyecto de los toldos, en el marco de las críticas suscitadas tras su colocación. En este sentido, el edil abría la puerta a estudiar alternativas, como la plantación de arbolado, para proporcionar sombra en una de las principales arterias peatonales del centro histórico.