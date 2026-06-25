La Rinconada (Sevilla) se convierte en "epicentro cultural" con diez espectáculos marcados por el jazz y el mestizaje

Presentación de la programación de 'Hacienda encantada' - AYTO.DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha presentado la programación de la nueva edición de 'Hacienda Encantada', el veterano ciclo estival que transforma las noches de julio "en una de las citas culturales interdisciplinares más sugerentes de Andalucía". El festival, que se desarrollará del 20 al 31 de julio a partir de las 22,00 horas, destaca este año por disolver las fronteras de las artes escénicas a través de propuestas marcadas por "la hibridación de géneros", la proyección internacional de sus creadores y una fuerte mirada feminista y social.

Once ediciones cumple este programa que, durante dos semanas, convierte el patio de la Hacienda Santa Cruz en un escenario al aire libre "donde pasan cosas extraordinarias". Y en los jardines de este espacio singular, parte fundamental del patrimonio del municipio, ha tenido lugar la presentación de 'Hacienda Encantada', que ha contado con la presencia de la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, y una representación de artistas participantes en esta edición, como Natalia Ruciero, Antonia Ferrá, Víctor Carretero de Los Síndrome', Nayza Pérez Calvo y Ana Gallardo de Ella y David Sálezmar.

La edición de 2026 presenta una "variada parrilla artística" donde conviven el circo contemporáneo, la copla experimental, el clown y el gran formato internacional de jazz. Como ha referido la delegada de Cultura, se trata del "plato estrella del verano" en La Rinconada y en la provincia. "Sin duda, una oferta de altísima calidad que este año que va a girar en torno a la música de manera especial. También las artes escénicas, el circo, pero dentro de la música".

La programación contempla jazz, soul, swing, música experimental y una serie de conciertos bajo el cielo estrellado y "ese patio con duende de la Hacienda que refuerza una estrategia de Ciudad Creativa" que va a movilizar este verano 50 propuestas culturales entre diferentes programas. Además, la edil ha destacado que nuevamente contará con un bono para las personas que quieran acudir a todas las propuestas.

El ciclo se inaugurará con la celebración de los 30 años de carrera musical del compositor y artista rinconero David Sálezmar, nominado en múltiples ocasiones en Hollywood, que presenta su espectáculo 'Renovatio', el 20 de julio, en un esperado regreso a sus raíces.

Las entradas para todos los espectáculos, que comienzan a las 22,00 horas, pueden adquirirse a partir del 29 de junio a través de la web: 'entradas.larinconada.es' o bien en el Centro Cultural de La Villa, de lunes a viernes de 10 a 13 horas y desde una hora antes en taquilla de la Hacienda. El precio de la entrada es de cinco euros y el abono al programa completo, 40 euros.

Dentro de la estrategia de 'Cultura con Causa', la iniciativa 'Hacienda Encantada' lanza la campaña emprendida con las comunidades digitales 'No eres de San José' y 'No eres de La Rinconada' y reconoce la labor solidaria de las personas 300 personas que donaron sangre en las maratones organizadas por estas comunidades digitales con dos entradas para cada una que también se hará extensible a la programación de otoño de los Centros Culturales.