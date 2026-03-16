La Rinconada (Sevilla) pide a la Junta "declarar como proyecto estratégico prioritario" la ampliación de Aerópolis

Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha aprobado por unanimidad este lunes pedir a la Junta de Andalucía "declarar como proyecto estratégico prioritario" la ampliación de Aerópolis II así como instar a "activar con carácter prioritario los instrumentos urbanísticos y administrativos necesarios para hacer posible el desarrollo efectivo".

Según una nota remitida por el Consistorio, la iniciativa también solicita al Gobierno central "el respaldo institucional y financiero al proyecto promoviendo su inclusión en los instrumentos estratégicos de política industrial, tecnológica y de defensa".

Asimismo, han pedido la colaboración de "empresas aeronáuticas, la industria auxiliar, universidades y agentes sociales para un acto con la lectura de un manifiesto en favor de la ampliación". "Y promover una campaña de adhesiones institucionales, empresariales, sindicales, universitarias y sociales que visibilice el amplio respaldo al desarrollo de Aerópolis II", ha señalado.

El alcalde del municipio, Javier Fernández, ha señalado que "no es la primera vez, ni posiblemente sea la última" que pide la ampliación de Aerópolis y ha reclamado al presidente de la Junta "la altura de miras suficiente para actuar ante uno de los retos más importantes de desarrollo económico de Andalucía".

"En la actualidad, el parque está colmatado y no dispone de suelo suficiente para atender nuevas implantaciones, lo que ya ha provocado que proyectos estratégicos de la industria hayan tenido que ubicarse en otros municipios por motivos puramente de disponibilidad física, pese a que su primera elección natural habría sido Aerópolis", ha afirmado Fernández.

El primer edil ha subrayado que "los sindicatos, las empresas, cualquiera que sepa de este mundo aeroespacial, sabe que la apuesta por la concentración del sector ha dado grandes resultados en torno al aeropuerto".

El también presidente de la Diputación de Sevilla ha señalado que tras la aprobación de la moción "van a intentar poner sobre lo que nos cuentan las empresas especializadas para que, de una vez por todas, avancemos y se pongan manos a la obra para planificar el futuro".

"Se trata de que Aerópolis nació con la idea de crear un gran polo aeroespacial en el entorno de Sevilla y ese camino pasa por una Aerópolis 2, con 50 ó 60 hectáreas nuevas que permitan a las empresas tener un espacio para crecer, para emprender y para asentarse en territorio", ha concluido.