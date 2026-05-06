La ROSS inaugura este miércoles su ciclo de conferencias dedicado a Mahler en el Teatro de la Maestranza de Sevilla

La ROSS abrió su temporada en septiembre de 2025 con un concierto divulgativo íntegramente dedicado al compositor Mahrer. - ROSS

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), celebra desde este miércoles hasta el 22 de mayo de 2026 el ciclo de conferencias-coloquio 'Mahler y la Belleza', una propuesta que profundiza en la figura del compositor Gustav Mahler, eje central de la temporada 2025-2026 de la Orquesta.

Tal y como ha emitido la Orquesta en una nota de prensa, el ciclo, que tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza, está comisariado por el compositor sevillano Alberto Carretero y cuenta con la colaboración de Radio Clásica de RNE, que se suma a la iniciativa en el marco de la celebración de su 60 aniversario, con la emisión en directo del programa de divulgación musical 'Café Zimmermann'.

Con la participación de "destacados musicólogos, compositores, intérpretes y divulgadores" estas jornadas plantean un "acercamiento plural" al universo mahleriano, combinando el análisis musical con "perspectivas históricas, filosóficas y emocionales". Así, el objetivo es acercar al público "la complejidad y la vigencia de una de las figuras más fascinantes de la historia de la música, en un formato accesible que invita tanto a especialistas como a aficionados a reflexionar y escuchar desde nuevas miradas".

En concreto, el ciclo se inaugurará hoy 6 de mayo con la emisión en directo desde el propio Teatro de la Maestranza del programa 'Café Zimmermann' de Radio Clásica, conducido por Eva Sandoval y Clara Sánchez. Este espacio radiofónico, referente en la divulgación musical, ofrecerá una edición dedicada a Mahler que incluirá además la actuación de un grupo de cámara de la ROSS interpretando el 'Cuarteto con piano en La menor' del compositor.

A lo largo de las jornadas, el público podrá adentrarse en distintos aspectos de la obra de Mahler a través de conferencias "que combinan el rigor académico con una voluntad divulgativa". La musicóloga y comunicadora María del Ser abordará la Sinfonía nº 6, conocida como 'Trágica', poniendo el foco tanto en su contexto de creación como en sus implicaciones filosóficas y en la importancia de las fuentes documentales para su interpretación. En esta misma línea de profundización analítica, el compositor y director Enrique Rueda ofrecerá una aproximación a la estructura temática y prototemática de esta misma sinfonía, partiendo de la idea planteada por el propio Mahler de que su comprensión requiere una escucha acumulativa de su obra sinfónica.

Asimismo, el ciclo avanzará hacia una perspectiva más humanista con la intervención del periodista y escritor Martín Llade, quien explorará dos de los grandes ejes que atraviesan la producción del compositor, "el amor y la muerte". Su conferencia recorrerá desde las primeras canciones hasta obras como La canción de la tierra, atendiendo también a la influencia de Alma Mahler, esposa del compositor, en su universo creativo.

Finalmente, el compositor Tomás Marco, "figura clave de la música contemporánea española", cerrará el ciclo con una reflexión personal sobre la huella de Mahler en su propia trayectoria y en la creación musical de los siglos XX y XXI.

Además, la ROSS ofrece a su público la posibilidad de vivir una experiencia didáctica y cultural "completa y única", puesto que cada una de las conferencias previstas se desarrollarán una hora y media antes del inicio de los próximos conciertos correspondientes al ciclo Sinfónico.

El homenaje al legado musical de Mahler alcanzará su cénit los próximos días 21 y 22 de mayo con sendas conferencias previas al programa 'Tragedia y Enigma' en el que Sinfónica interpretará la Sinfonía nº 6 del compositor austrobohemio, "culminando así este histórico tributo".

En contexto, la Orquesta ha concretado que la centralidad de Mahler en la programación de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla no se limita a este ciclo de conferencias, sino que "atraviesa toda la temporada 2025-2026 desde su inicio". La ROSS abrió su temporada en septiembre de 2025 con un concierto divulgativo íntegramente dedicado al compositor, antesala de su ciclo de abono que arrancó pocos días después con la interpretación de la Sinfonía nº 2 'Resurrección', una de las obras "más emblemáticas" de su catálogo en un concierto dirigido por el Director Titular de la ROSS, Lucas Macías.

A lo largo de la temporada, la presencia de Mahler se ha consolidado con la programación de tres de sus grandes sinfonías --la nº 2, la nº 5 y la nº 6 'Trágica'--, configurando así un "eje artístico continuo como compositor central del presente curso".

La ROSS se consolida así como una institución cultural para el encuentro entre pensamiento, interpretación y divulgación, "acogiendo un ciclo que trasciende el análisis estrictamente musicológico para proponer una experiencia intelectual y sensorial en torno a la idea de belleza". Tal y como plantea su comisario, Alberto Carretero, estas jornadas no solo profundizan en el legado de Mahler, sino que "invitan a repensar la belleza como un concepto en constante transformación, capaz de dialogar con nuestro presente".

Salvo 'Café Zimmermann', que se celebra en la Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza, de 17,00 a 18,00 horas; el resto de conferencias se desarrollarán entre las 18,30 y las 19,30 horas, en la Sala de Prensa del Teatro, todas ellas en acceso libre y hasta completar aforo.