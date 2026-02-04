Rubén Rivera, alcalde de Constantina, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla

Archivo - El alcalde de Constantina, Rubén Rivera, junto al presidente de los empresarios locales, Jaime Tornay, en la I Feria de Innovación en la comarca, en foto de archivo. - ORGANIZACIÓN - Archivo

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Rubén Rivera Sánchez como nuevo presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, a propuesta de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Con esta designación, "se refuerza el funcionamiento" de la Junta Rectora como órgano colegiado de participación en la gestión del espacio natural, al incorporar a la presidencia a una persona "con un profundo conocimiento del territorio".

De hecho, la candidatura de Rivera fue presentada por la propia Junta Rectora del parque, destaca la Junta en una nota de prensa. Rivera Sánchez es técnico superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas y cuenta con una especialización en Gestión Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza Ambiental.

Desde 2019, es alcalde en el Ayuntamiento de Constantina, municipio situado en el ámbito de influencia del parque natural, "lo que le ha permitido mantener una relación directa y continuada con las dinámicas sociales, económicas y ambientales del territorio". Asimismo, es miembro del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Su trayectoria profesional se caracteriza por una combinación de formación técnica en urbanismo y topografía y una práctica institucional vinculada a la toma de decisiones en órganos de ámbito local y provincial. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una labor "estrechamente ligada" a la gestión pública del territorio, la protección ambiental y el impulso del desarrollo sostenible en entornos de alto valor natural.

Su perfil destaca por el conocimiento detallado del ámbito territorial de Sierra Morena, la capacidad de interlocución con las distintas administraciones implicadas y un firme compromiso con la conservación de los espacios naturales y de la biodiversidad que albergan, añade la nota de prensa.