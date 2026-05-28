Santander Asset Management apoya un proyecto para la inclusión y desarrollo personal de jóvenes en Sevilla

Archivo - Exterior de una oficina bancaria de Santander Private Bank, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Santander Asset Management ha visitado en Sevilla el proyecto Exposición y desfile de la Alegría de la Fundación Alalá, a la que el pasado año donó 24.685 euros para apoyar la inclusión y el desarrollo personal de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa, que beneficiará a cerca de 400 personas, utiliza el arte como herramienta de transformación social, acercando a jóvenes de entornos vulnerables a procesos creativos que refuerzan su desarrollo personal y su integración.

Según ha informado la entidad en una nota, los participantes en el proyecto trabajan durante meses en talleres artísticos, desarrollando habilidades, confianza y una nueva forma de relacionarse con su entorno. Una vez finalizada la formación, los jóvenes exponen sus creaciones.

El encuentro ha contado con la participación del director de la Territorial de Banco Santander en Andalucía, Manuel de la Cruz, así como de varios representantes de Santander Asset Management. "Desde Banco Santander somos conscientes del impacto positivo que podemos -y queremos- tener en la vida de las personas y las empresas. Es lo que llamamos 'banca responsable', y que significa que trabajamos con el propósito de contribuir al progreso social en España y en todas las geografías en las que operamos", ha explicado de la Cruz.

El pasado mes de marzo, Banco Santander y su gestora de fondos, Santander Asset Management S. A., SGIIC, lanzaron la II Edición de Comprometidos Somos MÁS, un programa que destina parte de las comisiones de gestión de la gama de fondos sostenibles y solidarios de la gestora a proyectos sociales de diferentes ONGs, según se establece en los folletos de cada uno de los fondos.

En 2026, Banco Santander prevé destinar a través de sus fondos de inversión solidarios más de 2 millones de euros a más de 100 proyectos sociales de los que se beneficiarán más de 65.000 personas en toda España.

En el caso de Andalucía, la territorial del banco podrá destinar alrededor de 121.000 euros este año a proyectos solidarios propuestos por sus empleados y clientes.

Las donaciones se dedican a ámbitos como la educación, la inclusión social, el empleo digno, la atención a colectivos vulnerables, la infancia, los jóvenes o las personas mayores. El destino de estos fondos son proyectos propuestos por las direcciones territoriales del Santander en sus respectivas regiones con el objetivo de contribuir al crecimiento de la comunidad. Posteriormente, el comité ético del fondo escoge los proyectos ganadores entre los seleccionados.

'Comprometidos Somos MÁS' se financia a través de la gama sostenible y solidaria (Santander Sostenible Renta Fija Ahorro F. I., Santander Sostenible Bonos F. I., Santander Sostenible Crecimiento F. I. y Santander Sostenible Evolución F. I.) que Santander Asset Management lanzó en 2025.

Además de a través de su gama sostenible y solidaria, la gestora de Banco Santander lleva más de 20 años comprometida con la generación de impacto social a través del fondo Santander Compromiso Solidario F.I.. Y también destina parte de las comisiones del fondo Santander Sostenible Acciones F.I. a este tipo de proyectos. Entre todas estas iniciativas, Banco Santander ha donado en los últimos 13 años cerca de 30 millones de euros que han permitido la financiación de más 900 proyectos y ayudado a más de 200.000 personas.