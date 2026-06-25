Sanz respalda la campaña solidaria de la comunidad venezolana en Sevilla para ayudar a los afectados por los terremotos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante su visita a la capilla de la Divina Pastora de Santa Marina. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este jueves la capilla de la Divina Pastora de Santa Marina, ubicada en la calle Amparo, donde la comunidad venezolana residente en la ciudad ha habilitado un punto de recogida de ayuda humanitaria y material de primera necesidad para atender a los afectados por los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela.

Durante su visita, Sanz ha trasladado el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla a esta iniciativa solidaria y ha agradecido la implicación tanto de la comunidad venezolana como de la Hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina en la organización de esta campaña de ayuda, según ha informado el Consistorio en una nota.

En este contexto, el primer edil ha resaltado que "Sevilla es una ciudad solidaria y comprometida, que siempre responde cuando un pueblo hermano atraviesa momentos de dificultad". "Queremos agradecer a la comunidad venezolana su ejemplo de generosidad y su capacidad para convertir el dolor y la preocupación por su país en ayuda y esperanza para quienes más lo necesitan", ha señalado Sanz.

El alcalde ha destacado además el papel que desempeñan las hermandades y las instituciones religiosas como espacios de encuentro y de ayuda social. "La capilla de la Pastora de Santa Marina vuelve a demostrar que las hermandades son mucho más que patrimonio o tradición. Son lugares de acogida, de solidaridad y de servicio a los demás, especialmente en los momentos más difíciles", ha afirmado.

Sanz ha animado a los sevillanos a colaborar con esta campaña de ayuda impulsada por la comunidad venezolana, subrayando los lazos históricos y humanos que unen a Sevilla con Venezuela. "Muchos venezolanos han encontrado en Sevilla una segunda casa y hoy son ellos quienes quieren tender la mano a su país desde nuestra ciudad", ha manifetado, para indicar que "ese gesto merece todo nuestro reconocimiento y el apoyo de todos los sevillanos".

Las personas que deseen colaborar con esta campaña solidaria podrán entregar sus donaciones en la capilla de la Divina Pastora de Santa Marina, en los días y horarios habilitados por la organización de la campaña. Los organizadores informarán puntualmente de los horarios de recogida y de las necesidades prioritarias a través de los canales oficiales de la Hermandad y de la comunidad venezolana en Sevilla.