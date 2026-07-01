Satse lamenta la suspensión de la reunión negociadora del convenio colectivo de la sanidad privada de Sevilla

Concentración sindical en protesta por la falta de un convenio colectivo en el sector de la sanidad privada - SATSE

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse en Sevilla ha denunciado la suspensión de la reunión negociadora del convenio colectivo de la sanidad privada de Sevilla prevista para el próximo 9 de julio, "que ha sido aplazada de manera unilateral por la patronal hasta el mes de septiembre".

A juicio de Satse, esta decisión confirma sus denuncias sobre la estrategia de la patronal de "dilatar" la negociación y "evitar abordar mejoras reales" en las condiciones laborales y retributivas de los profesionales del sector, "prolongando innecesariamente un proceso que ya acumula semanas sin avances significativos", explica en un comunicado.

El sindicato considera que este aplazamiento, que se produce un día después de las últimas movilizaciones, supone un nuevo paso en la falta de avances en la negociación del convenio, "que se suma a la actitud mantenida por la patronal en las últimas semanas y que ya motivó recientes movilizaciones en la provincia".

Satse advierte de que esta forma de actuar, no solo retrasa la mejora de las condiciones laborales, sino que además genera una situación de incertidumbre entre las plantillas. En este sentido, critica que la patronal "está jugando con la necesidad y el nerviosismo de los profesionales con el objetivo de forzar la aceptación de un acuerdo a la baja que no responde a las demandas de los trabajadores".

El sindicato recuerda que los profesionales de la sanidad privada continúan soportando una elevada sobrecarga asistencial, condiciones laborales precarias y salarios insuficientes, una realidad que contrasta con la evolución económica favorable de las empresas del sector.

Por todo ello, Satse reitera la necesidad de retomar "de forma inmediata" una "negociación real, seria y con voluntad de acuerdo que permita alcanzar un convenio colectivo justo, actualizado y acorde a la responsabilidad de enfermeras y fisioterapeutas, garantizando tanto condiciones laborales dignas como la calidad asistencial".