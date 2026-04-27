El secretario general de Facua pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por calumnias con agravante de odio ideológico

Archivo - EL periodista Vito Quiles (d) llega al Juzgado de Instrucción para declarar como investigado por presuntas injurias en un caso relacionado con Alvise Pérez, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha solicitado nueve años de prisión para el periodista Vito Quiles por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico --tres años por cada uno de ellos--. La defensa de Sánchez ha presentado un escrito de acusación al respecto en la Plaza 18 de la Sección de Instrucción de los Tribunales de Instancia de Sevilla.

En el citado escrito de conclusiones provisionales, consultado por Europa Press, el abogado del secretario general de Facua, Francisco Tejado, plantea que las calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, por cada uno de los cuáles pide 12.000 euros de multa, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses.

Además, el letrado solicita que el acusado sea inhabilitado para desarrollar cualquier actividad vinculada al supuesto ejercicio del periodismo durante el mismo periodo que la condena por las calumnias. Junto a las citadas penas, la defensa de Sánchez reclama como responsabilidad civil una indemnización de 60.000 euros tanto a Quiles como al medio Edatv, este último como responsable civil subsidiario.

En este sentido, el siguiente paso del procedimiento será que el juzgado traslade el escrito de conclusiones provisionales de la acusación a la representación procesal de Quiles para que presente el de defensa en el plazo de diez días.

La defensa de Sánchez expone en su escrito de conclusiones provisionales la comisión de tres delitos continuados de calumnias durante los periodos del 15 al 28 de febrero, del 23 al 25 de abril y del 26 de junio al 21 de julio de 2022 y cómo Quiles habría "fabricado una larga lista de bulos de extrema gravedad, que constituyeron injurias y, sobre todo, calumnias publicadas de forma dolosa, mendaz, tendenciosas y cargadas de odio".

En todos los casos, señala el abogado del secretario general de la mencionada organización de consumidores, "con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad".

En cuanto al primero de los delitos continuados de calumnias identificado en el escrito, habría consistido en diez publicaciones lanzadas en febrero de 2022 en las que, supuestamente, Quiles acusó al secretario general de Facua "de ser un pederasta, de cometer y encubrir violaciones a menores, de acoso, extorsión, amenazas de muerte, fraude en subvenciones y de ocultar su patrimonio a Hacienda".

Un mes después, a finales de abril, Quiles habría emprendido "una nueva oleada de ataques" contra Sánchez mediante otras seis publicaciones en las que, presuntamente, "lo acusó de liderar una organización criminal dedicada a la extorsión y de orquestar amenazas de agresiones contra él".

Transcurridos otros dos meses, el abogado de Sánchez identifica en su escrito de conclusiones provisionales un tercer delito continuado de calumnias. Así, de finales de junio a finales de julio de 2022, Quiles habría dedicado al secretario general de Facua "otras 14 publicaciones en las que lo acusó de uso fraudulento de subvenciones, de manipular pruebas para un juicio, extorsión, acoso, amenazas y estafa".