Seis estudiantes con altas capacidades presentan sus investigaciones en la Pablo de Olavide de Sevilla

Jornada de clausura y difusión de resultados del programa Daciu de Altas Capacidades en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha celebrado este martes las Jornadas de clausura y difusión de resultados del programa Daciu de Altas Capacidades, un encuentro académico en el que estudiantes participantes en esta iniciativa presentan los trabajos de investigación desarrollados durante el curso 2025-2026 junto a sus tutores.

Tal y como ha concretado la institución académica en una nota, las jornadas inciden en el "compromiso de la UPO con el acompañamiento al estudiantado con altas capacidades intelectuales y con la creación de espacios universitarios que favorezcan el desarrollo del talento y la investigación temprana".

En contexto, su inauguración ha contado con la participación de la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Moreno; el director general de Políticas Sociales, Raúl Álvarez; la responsable de comunicación de Daciu España, María Valverde; y el coordinador del programa Daciu en la UPO, Evaristo Barrera. Tras la bienvenida institucional, el alumnado ha presentado los resultados de sus proyectos en una sesión moderada por el propio coordinador del programa en la UPO.

"El talento hay que estimularlo y multiplicarlo", ha declarado Valverde, tras agradecer la acogida del programa Daciu en la UPO y dar algunas cifras sobre la "buena evolución de una iniciativa que cuenta ya con 22 campus asociados". "Pero estas cifras no reflejan lo fundamental, el trabajo diario de tutores y tutoras con estudiantes, algo que vamos a conocer hoy durante las jornadas", ha añadido.

Por su parte, Moreno ha destacado el trabajo del profesorado "tanto de los centros educativos, por fomentar y reconocer el talento, como en la Universidad, por colaborar año tras año con Daciu".

Al hilo, Álvarez ha señalado la importancia de "ser sensibles a las especificidades de los estudiantes que necesitan atención especial", al tiempo de considerar que "estamos trabajando para que la Universidad sea ambiciosa en las necesidades de las personas con altas capacidades en su desarrollo académico".

En contexo, Daciu, siglas de Desarrollo de las Altas Capacidades Intelectuales en la Universidad, es un programa de excelencia promovido por la Fundación Avanza con el objetivo de potenciar el talento y las habilidades del estudiantado universitario con altas capacidades a través de actividades vinculadas a la investigación.

Asimismo, la iniciativa conecta a universidades, profesorado y alumnado en proyectos que permiten ir más allá de los planes de estudio reglados mediante una atención personalizada y el acompañamiento de docentes e investigadores.

De este modo, la UPO participa en Daciu desde su primera edición, gracias al impulso del Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales y del Vicerrectorado de Estudiantes. Según la UPO, la Universidad fue una de las once instituciones que pusieron en marcha en España esta "iniciativa pionera, orientada a facilitar que estudiantes con altas capacidades intelectuales se integren en proyectos de investigación activos con tutorización personalizada".

En esta edición, los trabajos presentados reflejan la diversidad de áreas de conocimiento desde las que el programa Daciu promueve la iniciación a la investigación del estudiantado con altas capacidades.

Así, Javier del Toro, tutorizado por Alicia Rivas, ha desarrollado el proyecto 'Igualdad y no discriminación ante los sesgos algorítmicos en el acceso y desarrollo del empleo'; mientras que Daniel Castro y Rafael Mejías, ambos bajo la tutorización de Juan José Gutiérrez, han trabajado en 'Simulación molecular y materiales nanoporosos'.

También han participado Celia Boza, con la investigación 'Universidad y Neurodiversidad: Retos y Realidades del Estudiantado con TEA Nivel 1', tutorizada por Nieves Aquino Llinares; José Sánchez, con el trabajo 'Inteligencia emocional, adversidad y resiliencia', junto a Ana María Gallardo; y Nicolás Dabrio, tutorizado por María Jesús Blanco, con el proyecto 'La Sostenibilidad como Nuevo Paradigma Jurídico: de la Soft Law a la Exigibilidad Normativa en la UE'.

En suma, la institución académica ha valorado que estas investigaciones evidencian el potencial del programa para conectar intereses académicos diversos con líneas de investigación universitarias y favorecer una experiencia formativa personalizada, en la que, como ha señalado Barrera, "es el propio estudiante quien elige el tema sobre el que quiere investigar".