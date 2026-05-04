Semana Europea de Sevilla 2026: actividades, fechas y horarios para acercar la UE "a todos los públicos"

Archivo - La Universidad de Sevilla cuenta con un Centro de Documentación Europea. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla conmemorará hasta el próximo 25 de mayo un conjunto de actividades con motivo del Día de Europa durante la celebración de la Semana Europea 2026, una iniciativa del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, Europe Direct Sevilla y el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo que busca acercar la Unión Europea (UE) "a públicos de todas las edades".

Según ha informado el Centro de Documentación Europea en una nota de prensa, la programación de 2026 incluye visitas educativas, proyecciones culturales, espacios de diálogo y una exposición conmemorativa. Además, en esta edición, el cartel se inspira en los tradicionales diseños de las fiestas de primavera sevillanas, en aras de combinar "la identidad local con el sentimiento de pertenencia al proyecto común europeo".

Así, el día 5 de mayo a las 18,00 horas tendrá lugar la proyección de la película 'Stefan Zweig: Adiós a Europa' en el Cine Cervantes, una actividad cultural que "invita a reflexionar sobre la historia europea reciente".

El próximo 7 de mayo a las 18,30 horas, el Ateneo de Sevilla acogerá un panel ciudadano sobre preparación ciudadana ante crisis, centrado en los retos actuales y la capacidad de respuesta de la ciudadanía y las instituciones europeas.

Posteriormente, del 19 al 29 de mayo el Rectorado de la Universidad de Sevilla será sede de la exposición 'Andalucía: 40 años creciendo en Europa', que pone en valor el impacto del proceso de integración europea en el desarrollo político, social y económico de Andalucía en el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea.

Finalmente, el 21 de mayo a partir de las 17:00 horas, tendrá lugar la jornada central de la exposición, con varios actos en el Rectorado de la Universidad de Sevilla. Entre ellos el acto de la inauguración de la referida exposición o la entrega de los premios personaje/proyecto europeo del mes de Sevilla de la Red de Información Europea de Andalucía.

Además del apoyo de la Universidad de Sevilla, la Comisión Europea y la Junta de Andalucía en el marco de la Red de Información Europea de Andalucía, en esta edición colaboran diversas instituciones comprometidas con la difusión de los valores europeos.