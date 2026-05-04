Sevilla acoge hasta el 10 de mayo las Jornadas del Atún Rojo de Almadraba para homenajear el "oro rojo"

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -
Sevilla acogerá hasta el próximo día 10 de mayo las Jornadas del Atún Rojo de Almadraba, unas jornadas que se desarrollarán en el restaurante El Duende con el objetivo de ofrecer "este producto excepcional" procedente de las costas gaditanas.
Según ha informado Eurostars Hotel Company, responsable de impulsar la iniciativa, en una nota de prensa, el proyecto busca "rendir homenaje al denominado oro rojo" y destacar "su calidad y versatilidad culinaria".
Así, recoge un menú especial de cinco pases que recorre distintos cortes y elaboraciones del atún rojo, con propuestas como mazamorra cordobesa con mojama de Barbate, aceitunas negras y caviar de Arbequina, ceviche de atún rojo con perfume de lima sobre pan de aceitunas o una sopa de melocotón rojo con sorbete de melón cantaloup. El menú tiene un precio de 90 euros por persona sin maridaje y de 120 euros con selección de vinos.