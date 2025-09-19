Sevilla acoge los Premios 'Oleoturismo España' destinados a reconocer las "mejores experiencias turísticas"

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha acogido la celebración de la primera entrega de premios 'Oleoturismo España', destinados a reconocer las "mejores experiencias turísticas del país vinvuladas al olivar".

Según ha informado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, los galardonados han sido Agropecuaria Carrasco, S.L., de Eljas (Cáceres), como Mejor Experiencia de Oleoturismo Integral; Aires de Jaén, de Jabalquinto (Jaén), Mejor Empresa Oleoturística; Ingeoliva, S.L., de Sevilla, distinguida con el Premio a la Sostenibilidad en Oleoturismo; y la Fundación del Olivar, de Mengíbar (Jaén), en la categoría de Mejor Innovación Oleoturística.

Organizados en su primera edición por la Diputación provincial a través de Prodetur, los galardones 'Oleoturismo España' han sido creados, según ha destacado la entidad, "para reconocer e impulsar las mejores iniciativas y experiencias de oleoturismo, su componente innovador y la promoción e interpretación del patrimonio oleícola".

Así, Javier Fernández ha expresado su "satisfacción" por la participación de la institución provincial en este proyecto impulsado por AEMO, y ha incidido que "en momentos complicados para el mundo, donde vemos imágenes tremendas de genocidios y guerras, siempre el olivar está relacionado con la paz, de la misma manera que la diosa Pax llevaba en su mano una rama de olivo en señal de concordia y paz entre todos los mundos".

Tras la entrega, ha felicitado a los organizadores por la celebración del congreso, para recordar que el turismo "es una gran fuente de riqueza", poniendo el ejemplo de la provincia de Sevilla, a la que llegan cada año "cuatro millones de turistas, tres millones a la capital y a sus espacios envidiables y un millón de la provincia".

"Discuto de forma constructiva con el Ayuntamiento de Sevilla sobre la complementariedad, porque no se puede entender la provincia sin la capital, ni la capital sin la provincia", ha recordado Fernández, que ha destacado asimismo "la maravillosa experiencia del oleoturismo" y la "importancia" de diversificar "en todos los sectores donde se pueda hacer", incidiendo en que "el autoturismo es muy importante, y hay que saber mover al turista por los espacios que tiene la provincia. A veces hay cosas tan cercanas a nosotros como lo relacionado con el oleoturismo que, o no conocemos o no le damos el valor que realmente tiene".

En su primera convocatoria los Premios 'Oleoturismo España' han recibido 41 candidaturas presentadas desde varias provincias adheridas al proyecto, "una cifra que refleja la diversidad, el dinamismo y el compromiso del sector", en palabras del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, que dio la bienvenida al acto.

Además, Rodríguez Hans ha felicitado a todas estas empresas y entidades por la "gran calidad" de sus propuestas, señalando que el olivo, sin duda, "es el elemento común del paisaje, de las raíces y de la cultura sevillana".

CUATRO CATEGORÍAS

En la categoría 'Mejor Experiencia de Oleoturismo Integral' ha resultado galardonada Agropecuaria Carrasco, S.L. (As Pontis) de Eljas (Cáceres), almazara que, a juicio del jurado, "con su aceite Vieiru de Manzanilla Cacereña, sus instalaciones modernas, su compromiso con la tecnología y la calidad, y su profundo respeto por la naturaleza y las tradiciones, han conseguido ofrecer algo más que una visita: una inmersión completa que combina paisaje, producto y cultura".

El premio a la 'Mejor Empresa Oleoturística' recayó en Aires de Jaén, de Jabalquinto (Jaén), una empresa "que lleva generaciones defendiendo la excelencia del AOVE, que ha apostado por exportar su visión y su producto más allá de nuestras fronteras, y que hoy, con iniciativas como la ampliación de su finca en Jabalquinto para potenciar el oleoturismo, demuestra que es posible conjugar calidad, visión empresarial y vínculos fuertes con lo rural".

El 'Premio a la Sostenibilidad en Oleoturismo' fue para Ingeoliva, S.L. (Cortijo El Puerto), de Sevilla, "una empresa pionera en cultivo ecológico, en almazara bioclimática, en técnicas respetuosas con el ecosistema propio y en diversificar variedades". "Un ejemplo de equilibrio entre tradición, innovación y compromiso ecológico", han aseverado.

Por su parte, la Fundación del Olivar, de Mengíbar (Jaén), galardonada en la categoría de 'Mejor Innovación Oleoturística', "representa lo mejor de la innovación aplicada al mundo del olivar".

I CONGRESO 'OLEOTURISMO ESPAÑA'

Esta entrega de premios, ha estado precedida, en jornada de mañana y tarde, por la celebración del primer Congreso 'Oleoturismo España', que fue inaugurado por el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, y la presidenta de AEMO, Lola Amo. Organizado por Prodetur en colaboración con AEMO, este encuentro pionero ha reunido a expertos y profesionales en torno a ponencias y mesas redondas que abordaron los retos y oportunidades del oleoturismo como herramienta de desarrollo territorial sostenible, la hoja de ruta del proyecto, la cooperación institucional entre territorios, la innovación en experiencias y producto, y la promoción y comercialización de este segmento en mercados nacionales e internacionales.