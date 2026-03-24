Sevilla Activa y municipios gestores de VPO unifican criterios de aplicación de las leyes de vivienda

Reunión de Sevilla Activa con responsables de municipios gestores de VPO para abordar las leyes de vivienda. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Sevilla Activa, ha celebrado una reunión de trabajo con representantes de ayuntamientos que son gestores de vivienda pública: Carmona, Dos Hermanas, Utrera, Lebrija, Alcalá de Guadaíra y La Rinconada.

En el encuentro ha participado el equipo técnico de Sevilla Activa, junto a su gerente, Pilar Pérez. El objetivo principal de esta sesión ha sido coordinar y unificar criterios de aplicación tanto de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda como de la Ley de Vivienda de Andalucía en relación con el plan extraordinario de subvenciones para vivienda pública impulsado por la Diputación, dentro del Programa Sevilla 2030, informa en una nota de prensa.

Estas jornadas de trabajo son claves para avanzar en una gestión más eficaz, coherente y alineada entre administraciones, que permita dar una mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía en materia de vivienda. La vivienda digna es una infraestructura básica y condición necesaria para el desarrollo personal y familiar, la igualdad de oportunidades y el empleo.

La Diputación de Sevilla, consciente del déficit existente, se ha marcado como prioridad la cooperación con los ayuntamientos para impulsar la construcción y rehabilitación de inmuebles a precios asequibles.