'Sevilla Activa' pide simplificar las exigencias y aclarar la normativa de promoción de vivienda asequible

Archivo - VPO en Mairena del Aljarafe (Sevilla) en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Sevilla Activa', empresa pública de la vivienda de la Diputación de Sevilla, ha argumentado este lunes que "deben simplificarse las exigencias técnicas" en la promoción de vivienda asequible, pues "se ha dado una acumulación progresiva de requisitos técnicos, urbanísticos y constructivos, cuando debe permitirse flexibilidad en aspectos no esenciales de terminación o equipamiento", al tiempo que ha enmarcado que "la normativa actual no distingue suficientemente entre vivienda destinada al mercado libre, vivienda protegida o asequible, vivienda en entornos urbanos consolidados, y vivienda en entornos rurales o de baja densidad".

Según ha enmarcado la institución provincial en una nota, a su juicio, "debe clarificarse la colaboración público-privada en las políticas de vivienda", que "debe ser estrecha". No obstante, el sistema jurídico estatal comprende "una confusión conceptual entre dos figuras distintas: el contratista de la administración, que ejecuta obras o servicios bajo contratos públicos en ningún caso se puede considerar colaborador; y el colaborador o socio que participa en el desarrollo de proyectos inmobiliarios con una lógica de inversión y riesgo compartido".

Así, considera que especialmente en el medio rural o en municipios de baja densidad, "pueden explorarse modelos alternativos de producción de vivienda que reduzcan los costes iniciales". "Una vía son los modelos de vivienda progresiva o autoconstrucción asistida", ha apostillado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "las administraciones o promotores desarrollan la infraestructura básica y la estructura esencial de la vivienda, mientras que las terminaciones interiores y mejoras se realizan posteriormente por los propios compradores. Esto permite reducir el coste inicial de acceso a la vivienda, y adaptar el ritmo de inversión a la capacidad económica de cada hogar".

Finalmente, la empresa pública de la Diputación de Sevilla cree necesario reflexionar sobre el concepto de vivienda asequible. "Las políticas públicas deberían centrarse en garantizar el acceso a una vivienda digna y segura. Elementos como garajes, trasteros u otros complementos podrían considerarse opcionales, abaratando el acceso", ha expresado.