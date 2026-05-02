Sevilla afianza en Londres su estrategia turística centrada en el mercado británico de alto impacto económico

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, encabezada por su delegada, Angie Moreno, ha mantenido una reunión de trabajo en la sede de la Oficina Española de Turismo en Londres. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, encabezada por su delegada, Angie Moreno, ha mantenido una reunión de trabajo en la sede de la Oficina Española de Turismo en Londres, un organismo clave en la promoción internacional de España que opera bajo el Ministerio de Industria y Turismo y que desempeña funciones de información, marketing y apoyo al sector turístico.

El encuentro ha estado liderado por Manuel Butler, consejero de Turismo de la Embajada de España en Londres y director de la Oficina Española de Turismo, junto a parte de su equipo, y ha servido para reforzar la estrategia conjunta de posicionamiento de Sevilla en el mercado británico, uno de los más relevantes para el destino.

Durante la reunión, el Ayuntamiento ha puesto el foco en la captación de turismo británico de alto poder adquisitivo, un perfil estratégico para la ciudad por su mayor gasto medio y su mayor estancia media, lo que repercute directamente en la rentabilidad y sostenibilidad del destino, tal como ha destacado el Consistorio en una nota.

En este sentido, los datos más recientes avalan esta línea de trabajo. En 2025, el mercado británico ha registrado un total de 246.511 viajeros en Sevilla, lo que supone un incremento interanual del +17,56%. Aún más significativo es el crecimiento de las pernoctaciones, que han alcanzado las 719.147, con una subida del +18,35%. La estancia media se sitúa en 2,92 noches, superando la media global.

Estos datos consolidan al Reino Unido como el cuarto mercado por número de viajeros hacia Sevilla y, de forma especialmente destacada, como el primero en volumen de pernoctaciones, reflejando la alta intensidad de estancia de este visitante. En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado la importancia de este mercado.

"El turista británico es prioritario para Sevilla no sólo por su volumen, sino por su calidad. Hablamos de un visitante con mayor capacidad de gasto y con una estancia media superior, lo que genera un impacto económico más positivo y equilibrado en la ciudad". De igual modo, Angie Moreno ha añadido que "esta reunión en Londres refuerza nuestra hoja de ruta para seguir posicionando Sevilla como un destino cultural, patrimonial y experiencial de primer nivel, especialmente entre los segmentos de mayor valor añadido. Estamos trabajando de forma coordinada con la Oficina Española de Turismo para intensificar acciones de promoción y mejorar nuestra competitividad en el mercado británico".

Asimismo, la edil de Turismo y Cultura ha destacado que "los datos de 2025 no solo confirman la recuperación, sino que evidencian un crecimiento sólido y sostenido, especialmente en pernoctaciones, lo que demuestra que Sevilla no solo atrae, sino que fideliza y prolonga la estancia de sus visitantes". El Ayuntamiento de Sevilla continúa así reforzando su presencia en mercados estratégicos internacionales, apostando por un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la generación de valor para la ciudad.