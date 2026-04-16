Sevilla avanza en la implantación de la Ley de Grandes Ciudades con el Reglamento Orgánico de la Asesoría Jurídica

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno (d), durante un Pleno municipal, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla sigue avanzado en la implantación de Ley de Grandes Ciudades con la aprobación, este jueves en el Pleno, del Reglamento Orgánico de la Asesoría Jurídica del Consistorio hispalense.

Esta medida, que ha contado con los votos a favor del PP y Podemos-IU, la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE, es la culminación de un proceso, iniciado por el actual Gobierno Municipal en 2023, que tiene como objetivo asesorar jurídicamente y defender y representar en juicio al Ayuntamiento así como agilizar su funcionamiento.

"Con su aprobación", ha explicado el delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital, Juan Bueno "el Ayuntamiento de Sevilla aplica el artículo 129 de la Ley de Bases de Régimen Local que permite agilizar los procedimientos y trámites de las grandes ciudades, una medida que nosotros hemos decidido utilizarla porque es un buen instrumento para que los procedimientos y la gestión pública de la ciudad sea más ágil", señala el Gobierno local en una nota de prensa.