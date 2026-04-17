Sevilla culmina un día antes la repavimentación de la Carretera de Su Eminencia con 357.000 euros de inversión

La Carretera de Su Eminencia tras la repavimentación. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha culminado este jueves los trabajos de repavimentación de la Carretera de Su Eminencia, adelantando en un día el plazo inicialmente previsto, que situaba la finalización en el viernes, con una inversión total de 357.000 euros.

En este contexto, el Consistorio ha destacado en un comunicado que este adelanto ha sido posible gracias a la coordinación y el trabajo entre el Área de Urbanismo y la delegación de Movilidad, lo que ha permitido "optimizar los tiempos" de ejecución con el fin de minimizar las afecciones al tráfico y molestias a los vecinos de la zona.

La actuación, desarrollada en el tramo comprendido entre la glorieta de enlace con la Avenida de la Paz y la rotonda de acceso al Polígono Sur y al Real Club Pineda, ha permitido renovar el firme de esta importante vía de comunicación en el sur de la ciudad, solucionando los desperfectos acumulados y agravados por los episodios de lluvias de los últimos años.

Con una inversión de 357.000 euros, el proyecto incluía además la construcción de un nuevo carril bici de 610 metros, que da continuidad al existente y mejora la movilidad sostenible en la zona. Durante la ejecución de las obras, que se han desarrollado en horario diurno, se han habilitado itinerarios alternativos para garantizar la fluidez del tráfico.