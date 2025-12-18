El Ayuntamiento de Sevilla dedica una plaza al Santo Crucifijo de San Agustín, junto a la parroquia de San Roque. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado este jueves la rotulación de la plaza dedicada al Santo Crucifijo de San Agustín, de la Hermandad de San Roque. Un espacio ubicado entre la calle Amador de los Ríos, Luis Cadarso, Lope de Vega y Juan de Vera que desde ahora llevará el nombre de esta histórica devoción de la ciudad.

El delegado del Distrito Nervión, Juan Bueno, ha destacado que "este es un día grande para Sevilla, para su historia y para la Hermandad de San Roque", con motivo de la dedicación de una plaza al Santo Crucifijo de San Agustín, una devoción "estrechamente vinculada a la ciudad y a la propia Corporación Municipal", señala el Consistorio en un comunicado.

"Hoy, 18 de diciembre, día de la Esperanza, en el que celebráis la función a la Virgen de Gracia y Esperanza, vuelve a ser simbólicamente 2 de julio", ha afirmado Bueno, recordando así la jornada del 2 de julio de 1649, cuando Sevilla se veía asolada por una grave epidemia de peste que, durante más de cuatro meses, arrasó con más de la mitad de la población.

Ante aquella situación límite, el Ayuntamiento solicitó como último recurso realizar una rogativa al Santo Cristo de San Agustín, añade el comunicado. El delegado ha subrayado al respecto que "aquel mismo día de la procesión, el contagio cesó de manera muy notoria, declarándose finalizada la epidemia a partir de entonces".

Como muestra de gratitud, desde el año 1650 la Corporación Municipal instauró la asistencia perpetua cada 2 de julio a las plantas del Santo Crucifijo, para dar gracias por el restablecimiento de la salud en la ciudad. "Hoy cerramos un círculo y saldamos una deuda con la que fue la imagen devocional más importante de la Sevilla del Siglo de Oro", ha manifestado Bueno, quien ha querido agradecer a San Roque, que rinde culto al Santo Crucifijo de San Agustín, "el amplio y cuidado programa de actos y cultos desarrollados con motivo del 375 aniversario".

"Las ciudades, y especialmente Sevilla, son lo que son gracias a su patrimonio, a su historia y a sus gentes. Recordar estos hechos históricos y potenciar la devoción al Santo Crucifijo de San Agustín nos ayuda a conocer de dónde venimos y qué fuimos en nuestro pasado", ha añadido el también portavoz del Gobierno local.

Bueno ha reiterado que desde el Ayuntamiento de Sevilla "seguiremos colaborando y estrechando lazos con la Hermandad de San Roque y con el resto de Hermandades, ya que su labor, tanto en años extraordinarios como este como en cualquier otro, es fundamental para entender la idiosincrasia de nuestra ciudad".