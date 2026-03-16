Sevilla impulsa la creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos junto a otras grandes ciudades españolas

La delegada municipal de Turismo, Angi Moreno, firma el protocolo de la Red de Destinos Turísticos Urbanos, en el Ayuntamiento de Valencia, en presencia del alcalde de Madrid, entre otros responsables institucionales. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura ha informado de que la capital andaluza ha participado este lunes en la firma del protocolo para la creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos, una iniciativa pionera que reúne a siete grandes ciudades españolas con el objetivo de reforzar la cooperación estratégica entre destinos urbanos y afrontar de manera conjunta los retos y oportunidades del turismo en las ciudades.

El acuerdo se ha formalizado en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia y ha contado con la participación de representantes institucionales de Barcelona, Madrid, Málaga, San Sebastián, Sevilla, València y Zaragoza, que se convierten así en las ciudades fundadoras de esta nueva red de colaboración turística, informa el Consistorio hispalense en una nota de prensa.

En representación del Ayuntamiento de Sevilla ha firmado el protocolo la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, quien ha destacado la importancia de este acuerdo para reforzar la posición de la ciudad dentro del panorama turístico nacional. "Sevilla es uno de los grandes destinos urbanos de España y participar en la creación de esta red supone un paso muy importante para compartir conocimiento, coordinar estrategias y avanzar hacia un modelo turístico cada vez más sostenible y equilibrado".

La edil de Turismo y Cultura ha subrayado, además, que esta alianza permitirá afrontar de manera conjunta algunos de los principales retos que tienen las ciudades turísticas. "El turismo urbano plantea desafíos que debemos abordar desde la cooperación entre destinos. Esta red permitirá trabajar de forma coordinada en cuestiones como la gestión de flujos turísticos, la preservación del patrimonio o la innovación en la promoción de nuestras ciudades", ha añadido.

El nacimiento de esta red responde a la necesidad de articular un marco estable de colaboración entre destinos urbanos en un contexto en el que el turismo de ciudad se ha consolidado como uno de los segmentos más dinámicos del sistema turístico español durante la última década. A través de esta plataforma, las ciudades fundadoras trabajarán conjuntamente en el desarrollo de estrategias centradas en la sostenibilidad, la innovación, la calidad turística y la gobernanza compartida.

Entre los ámbitos de actuación se incluyen el equilibrio entre visitantes y residentes, la transformación digital del sector, la sostenibilidad económica, ambiental y social, así como la preservación del patrimonio cultural.

Por parte del Ayuntamiento de Barcelona ha firmado el comisionado para la Gestión del Turismo Sostenible, José Antonio Donaire; por el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida; por el de Málaga, el delegado de Turismo y Promoción, Jacobo Florido Gómez; por el Consistorio de San Sebastián, la directora general de San Sebastián Turismo, Isabel Aguirrezabala; por el de Sevilla, la citada delegada de Turismo y Cultura; por el Ayuntamiento de València, la alcaldesa, María José Catalá; y por el de Zaragoza, la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández Escuer.

Con esta iniciativa, Sevilla refuerza su papel activo en la construcción de un modelo turístico urbano más competitivo y sostenible, consolidando su posición como uno de los destinos culturales y patrimoniales de referencia en España y en Europa.

MESA DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN

Durante esta primera fase, se establece un marco provisional de cooperación para avanzar de manera coordinada en la definición de la Red, incluyendo gobernanza, órganos de participación, criterios de adhesión de nuevos destinos y posibles vías de financiación.

El protocolo fomenta también el intercambio de información y buenas prácticas, así como la articulación de una posición común frente a los retos del turismo urbano. Para ello, las ciudades colaborarán mediante sesiones de trabajo, reuniones periódicas y puesta en común de experiencias relevantes.

En este contexto, el Ayuntamiento de València, a través de la Fundación Visit València, asumirá la coordinación del grupo de trabajo, encargándose de la organización, convocatoria de reuniones, coordinación entre destinos y comunicación interna hasta la constitución formal de la Red.