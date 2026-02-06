Sevilla y Málaga refuerzan su proyección en países nórdicos con promociones turísticas en Helsinki, Estocolmo y Oslo

El delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Málaga junto a su homóloga en Sevilla, en una acción promocional conjunta en los países nórdicos. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado del desarrollo, junto al Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, de una acción conjunta de promoción turística en Helsinki (Finlandia), Estocolmo (Suecia) y Oslo (Noruega), con el objetivo de consolidar el posicionamiento de ambas ciudades en los países nórdicos, "un mercado estratégico por su alto poder adquisitivo y su afinidad con el turismo cultural, gastronómico y urbano".

La iniciativa está encabezada por la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, y por su homólogo malagueño, Jacobo Florido, y se enmarca en el acuerdo de promoción turística conjunta firmado por ambas ciudades durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) 2026, "que apuesta por una estrategia colaborativa en mercados lejanos y de alto valor añadido", informa el Consistorio hispalense en una nota de prensa.

La primera de las tres presentaciones conjuntas, ha tenido lugar en Helsinki, "un destino clave no solo por el mercado emisor finlandés, sino también por su papel como 'hub' estratégico de entrada de turismo asiático en Europa", especialmente del mercado chino. En este encuentro, Sevilla y Málaga han contado con el acompañamiento de Pablo Sanz, de la Embajada de España en la República de Finlandia, "cuya presencia ha puesto de relieve la relevancia institucional de la acción".

Posteriormente, la acción promocional se ha trasladado a Estocolmo, donde ambos ayuntamientos han realizado una presentación conjunta acompañados por el embajador de España en Suecia, Luis Cuesta, quien destacó "la fuerza de ambas capitales en cuestión de materia turística y la idoneidad de una promoción conjunta de dos destinos que se complementan". Además, estuvo presente la consejera de Turismo de España en Suecia, Milagros Montes.

Suecia destaca como el principal país emisor de visitantes a Sevilla dentro del conjunto de países nórdicos, habiendo generado el pasado año más de 25.000 pernoctaciones hoteleras y más de 10.000 visitantes a la ciudad, lo que confirma el creciente interés del mercado sueco por el destino sevillano.

La gira concluye en Oslo, donde se ha puesto el foco en Noruega como el país con mayor poder adquisitivo de los países nórdicos. En este contexto, se ha destacado el trabajo que se está desarrollando junto a la aerolínea Scandinavian Airlines (SAS) para recuperar el vuelo directo entre Oslo y Sevilla, "una conexión estratégica para facilitar la llegada de visitantes noruegos a la ciudad".

Durante estas acciones, Angie Moreno ha señalado que los países nórdicos representan un perfil de visitante "especialmente interesante para Sevilla", dado que se trata de un turista con elevado poder adquisitivo, una estancia media superior a la media "y un marcado interés por nuestro patrimonio, la cultura, la gastronomía y las experiencias urbanas de calidad".

Asimismo, Moreno ha subrayado la importancia del trabajo conjunto entre destinos, al tiempo que ha subrayado que "Sevilla y Málaga no compiten, se complementan. Ir de la mano en mercados lejanos y de alto valor añadido nos permite ofrecer un relato turístico más completo, fortalecer nuestra imagen internacional y aumentar tanto la duración de la estancia como el grado de satisfacción del visitante".

Por su parte, el concejal malagueño de Turismo ha valorado "muy positivamente" esta acción conjunta y ha afirmado que "la unión de Málaga y Sevilla en la promoción internacional refuerza el posicionamiento de Andalucía como un destino de primer nivel internacional". Esta colaboración "nos permite ser más competitivos en mercados estratégicos como el nórdico, donde el visitante busca experiencias culturales, gastronómicas y de calidad, y donde la suma de ambos destinos multiplica el atractivo de la propuesta".