Sevilla reúne 40 propuestas en el concurso de Altares, Balcones y Escaparates del Corpus Christi 2026

Portada del Corpus Christi 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Fiestas Mayores, ha destacado la elevada participación registrada en el concurso de Altares, Balcones y Escaparates con motivo del Corpus Christi 2026, que alcanza un total de 40 propuestas repartidas entre 13 altares, seis balcones y 21 escaparates, cifra que supone un récord en esta última categoría y pone de manifiesto el interés ciudadano por esta convocatoria.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha subrayado en una nota que "la extraordinaria respuesta obtenida demuestra que el Corpus Christi vive un momento de gran impulso y participación. Desde el Ayuntamiento estamos realizando un importante esfuerzo para reforzar esta Fiesta Mayor de la ciudad, poniendo en valor sus tradiciones y favoreciendo que cada vez más sevillanos, hermandades, entidades y comerciantes se impliquen activamente en su celebración".

Alés ha destacado además las iniciativas impulsadas por el Consistorio para "reforzar" la presencia del Corpus en las calles de Sevilla. "Este año hemos incorporado nuevos gallardetes decorativos que contribuyen a embellecer el recorrido y el entorno de la procesión, se afianza las portadas a doble cara que este año están dedicadas a Montserrat y al Amparo; al tiempo que hemos diseñado una programación con numerosas actividades culturales, musicales y divulgativas para acercar la festividad a todos los públicos y seguir fortaleciendo su proyección en la ciudad".

El delegado ha querido reconocer asimismo el trabajo desarrollado durante los últimos meses por la Comisión del Corpus, cuya labor de coordinación ha sido "fundamental" para hacer posible el montaje de altares, balcones y escaparates. En este sentido, ha expresado su agradecimiento a "los comercios, hermandades, grupos jóvenes, congregaciones, asociaciones y demás entidades participantes, que con su dedicación, creatividad y esfuerzo contribuyen a engrandecer una de las celebraciones más importantes de nuestra ciudad", según ha señalado Alés.

Los altares se instalarán en distintos puntos del recorrido procesional y sus inmediaciones, mientras que los balcones y escaparates volverán a ofrecer una estampa singular de Sevilla durante los días previos y la jornada del Corpus Christi, enriqueciendo el ambiente festivo y contribuyendo a la conservación de esta tradición.

Como principal novedad de esta edición, el delegado de Fiestas Mayores ha destacado la incorporación de un apartado específico del Corpus Christi en la APP Sevilla, que contará con información y geolocalización en tiempo real. Tras el "éxito" de las tarjetas digitales de Semana Santa y Feria, esta nueva herramienta permitirá a sevillanos y visitantes acceder desde el móvil a toda la información de la celebración.

La aplicación ofrecerá información de servicio sobre los dispositivos municipales, el cartel y las portadas oficiales, el programa completo de actos, la ruta de altares, balcones y escaparates participantes en el concurso municipal, así como la geolocalización en tiempo real de la procesión del Corpus Christi.

"Es un paso más para acercar esta fiesta a los ciudadanos a través de herramientas digitales que cada vez utilizan más sevillanos y que facilitan disfrutar del Corpus con toda la información al alcance de la mano", ha concluido Alés.