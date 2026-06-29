Sindicatos anuncian huelga en el sector de las clínicas privadas en Sevilla "si no hay avances" en el convenio

Concentración de protesta de los profesionales de la sanidad privada a las puertas del QuirónSalud - SATSE

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO y el Sindicato de de Enfermería Satse han llevado a cabo este lunes, 29 de junio, una concentración de protesta para reclamar una subida salarial "digna" para el sector de clínicas privadas en la provincia y han avisado de movilizaciones "si no hay avances".

El acto de protesta ha tenido lugar a las puertas del hospital materno infantil Quirón Salud, donde han exigido a los "grandes grupos inversores" de la sanidad privada --Quirón, Viamed o Vithas Recoletas-- que "desbloqueen" la negociación del convenio colectivo y ofrezcan "calidad en el empleo" para las personas trabajadoras del sector, informan ambos sindicatos en sendos comunicados.

"Hoy tenemos que manifestarnos y vamos camino, lamentablemente, de la huelga por la actitud que mantienen estos grupos inversores, que no quieren una subida salarial acorde a los tiempos que tenemos y a la inflación ni quieren reconocer que trabajar en domingo no es lo mismo que trabajar en un lunes", señalan desde Comisiones Obreras.

En este sentido, CCOO ha pedido un plus de domingos festivos, un plus de especialidad y recuperar el plus de antigüedad "para que se reconozca el tiempo, la experiencia de servicio en el puesto de trabajo y, en general, dignificar las condiciones laborales". "Queremos que estos grupos empresariales que, aparentemente, cuidan de la salud de los sevillanos, ofrezcan calidad en el empleo para sus trabajadores".

La protesta, en la que han participado delegados sindicales y profesionales de la sanidad privada de Sevilla, se enmarca en el calendario acciones impulsado por Satse ante la falta de avances en la negociación. Al respecto, el Sindicato de Enfermería ha vuelto a poner de manifiesto que los profesionales de este sector "llevan años sufriendo una creciente precariedad laboral, con sobrecarga asistencial y salarios insuficientes que no se corresponden con la responsabilidad de su trabajo ni con el papel que desempeñan en el sistema sanitario".

Esta realidad, subraya Satse, contrasta con el crecimiento del sector sanitario privado "y el aumento de los beneficios empresariales, lo que hace aún más incomprensible el bloqueo actual de la negociación por parte de la patronal".

Entre las principales reivindicaciones, Satse reclama una revisión de las condiciones laborales que reduzca la sobrecarga de trabajo y el establecimiento de ratios seguras que garanticen tanto la calidad asistencial como la seguridad de pacientes y profesionales, así como el reconocimiento del esfuerzo y la cualificación de enfermeras y fisioterapeutas.