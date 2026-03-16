Sindicatos y Ayuntamiento de Sevilla se emplazan a dos nuevos encuentros para un acuerdo por la limpieza en los colegios

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una reunión con los sindicatos en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla ha señalado que ha mantenido este lunes "la primera reunión de trabajo real" con el Gobierno municipal para llegar a un acuerdo tras la aprobación del plan de externalización del servicio de limpieza de los colegios.

Según han indicado en una nota, ambas partes se han emplazado a un nuevo encuentro el martes y el jueves de la presente semana. Han indicado que "se han producido avances pero es necesario seguir trabajando".

Asimismo, los sindicatos han subrayado que "siguen la línea marcada por la plantilla de asegurar el empleo" tras la aprobación por parte de la asamblea de empleados de este jueves de negociar con el Consistorio.

En dicha asamblea, se fijó el próximo viernes 27 de marzo como "fecha límite" para "intentar resolver el conflicto abierto por la privatización del servicio". En esta línea, los sindicatos han mantenido el calendario de movilizaciones que incluye una protesta en el exterior del Teatro de la Maestranza durante la celebración este domingo del pregón de la Semana Santa.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha remarcado que las negociaciones están encaminadas a que "si como dice el comité de empresa perjudica la decisión a empleados municipales, se pondrán todos los instrumentos encima de la mesa para que nadie esté perjudicado".