Estos son los nuevos horarios de las piscinas municipales de Sevilla desde este fin de semana

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la delegada de deportes, María Tena, en una de las Piscinas municipales de Sevilla. - AYTO. SEVILLA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha ampliado, desde este fin de semana, el horario y los días de apertura de las piscinas municipales, a las que se podrá acceder de lunes a viernes a las 8,00 horas --salvo San Pablo que seguirá abriendo a las 7,00 horas-- y que incorporan los domingos a su horario de funcionamiento.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las piscinas de Bellavista, Rochelambert, Alcosa, Torreblanca, Tiro de Línea y San Jerónimo incrementan una hora todos los días, adelantándose a las 8,00 de la mañana, en vez de abrir a las 9,00 como hasta ahora, de la misma manera que incorporan desde este fin de semana a su parrilla los domingos en horario de 10,00 a 14,00 horas, la misma franja que ya tienen los sábados.

En este sentido, la delegada de Deportes, María Tena, ha destacado que así cumplen con el objetivo de que "los sevillanos tengan un deporte más accesible y de mayor calidad, al alcance de todos", a la vez que ha contextualizado esta medida con la aplicada hace dos años, cuando se ampliaron sus fechas de celebración para que el baño recreativo coincidiera con el periodo de vacaciones escolares, en vez de ceñirse solamente a los meses de julio y agosto.

Asimismo, la titular del área de deporte ha justificado que esta ampliación "responde a una demanda de los usuarios", especialmente de aquellas personas que compatibilizan la práctica deportiva con la jornada laboral.

Tras esta ampliación de días y horario de apertura, las ocho piscinas municipales, cuya oferta de actividades engloba tanto la natación libre como las actividades dirigidas, abren de lunes a viernes, de 8,00 a 22,30 horas (San Pablo desde las 7,30 horas); los sábados de 10,00 a 14,00 horas (San Pablo e Hytasa desde las 9,00 horas) y los domingos de 10,00 a 14,00 horas.