'Talento Cruzcampo' abre su plazo de inscripción en Sevilla para impulsar la empleabilidad de 400 jóvenes al año

Archivo - Alumnos de 'Talento Cruzcampo' en un curso formativo, como imagen de recurso. - CRUZCAMPO - Archivo

SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Cruzcampo, el brazo social de Heineken España, abre el plazo de inscripción de la séptima edición de su programa 'Talento Cruzcampo', la plataforma social de desarrollo personal y profesional orientada a despertar el talento y creatividad en hostelería, y que en este 2026 alcanzará 400 jóvenes formados al año.

Asimismo, la Escuela de Hostelería, con sus 25 años de trayectoria, ha acompañado a más de 17.000 alumnos, consolidando un modelo que conecta directamente la formación con el acceso al mercado laboral en el sector hostelero, informa la cervecera en un comunicado.

En esta nueva convocatoria, Fundación Cruzcampo busca personas entre 18 y 30 años que quieran desarrollar su carrera profesional aportando valor a la hostelería. De esta manera, 'Talento Cruzcampo' ofrece una formación especializada en un sector con alta demanda de profesionales, combinando aprendizaje práctico y acceso directo al mercado laboral. En este sentido, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 de julio y puede formalizarse a través de la web de Fundación Cruzcampo ('fundacioncruzcampo.com').

El itinerario formativo se estructura a lo largo de un año e integra aprendizaje técnico y experiencia práctica desde el inicio. Durante los primeros meses, el alumnado se especializa en cocina y servicio mientras participa en el funcionamiento diario de Factoría Cruzcampo: un espacio abierto al público donde se reproduce un entorno profesional real.

Posteriormente, completa su formación con un periodo de prácticas en establecimientos hosteleros de prestigio, "lo que les permite dar el salto al sector en condiciones reales de trabajo".

Más allá de los contenidos técnicos, el programa pone el foco en el desarrollo integral del alumnado, combinando formación, acompañamiento profesional y contacto directo con empresas del sector. De este modo, mentorías, aprendizaje colaborativo y conexión con hosteleros forman parte de una experiencia diseñada para facilitar la incorporación al empleo.

FACTORÍA CRUZCAMPO: ENTORNO CON PROPÓSITO SOCIAL

La formación se desarrolla en Factoría Cruzcampo, un espacio único donde la historia cervecera se convive con el compromiso social. En este entorno, el alumnado aprende ante público real desde el primer día, en un espacio con programación gastro cervecera abierta a público, cuyos beneficios se reinvierten íntegramente en las becas y programas formativos de Fundación Cruzcampo.

El programa cuenta con un sistema de becas que facilita el acceso a la formación. Todos los alumnos seleccionados disfrutarán de becas que cubren el 90% del coste del curso, así como de una aportación económica de 2.500 euros para alojamiento durante su estancia en Sevilla, dirigida a quienes residen fuera del área metropolitana.

Además, el programa contempla ayudas adicionales de hasta 1.500 euros durante el periodo de prácticas, con el objetivo de acompañar al alumnado también en esta fase clave de su incorporación al sector. Un modelo de apoyo que busca que la situación económica no sea una barrera de acceso.