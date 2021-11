El Teatro Lope de Vega acoge este martes el estreno del documental sobre la fosa común de Pico Reja y su excavación

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Lope de Vega acoge este martes a las 20,30 horas el estreno del documental "Pico Reja, la verdad que la tierra esconde", dirigido por Remedios Álvarez y Arturo Andújar y que gira en torno a la citada fosa común del cementerio hispalense de San Fernando, donde descansarían los restos de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del golpe de Estado de julio de 1936, una fosa que desde enero de 2020 está siendo excavada por la empresa Aranzadi Sociedad de Ciencias por encargo del Ayuntamiento de Sevilla.

El estreno de esta pieza documental, de Producciones Singulares y en la que participan la cantaora Rocío Márquez y el jurista, escritor y músico andaluz Antonio Manuel, así como personas vinculadas al activismo de la memoria histórica, se encuadra en la nueva edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebrará hasta el 13 de noviembre.

El pasado mes de julio, recordémoslo, el equipo de especialistas que dirige la excavación de la fosa de Pico Reja depositaba en el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada 202 nuevas muestras óseas de restos humanos de dicha fosa, para su identificación a través del cruce del ADN extraído del hueso con las muestras biológicas tomadas en su día a familiares de represaliados.

El traslado de estas nuevas muestras genéticas, que habría contado con la participación del antropólogo Juan Manuel Guijo y el arqueólogo Jesús Román en nombre del equipo técnico encargado de las excavaciones, constituyó el segundo gran envío de muestras desde que en enero de 2020 comenzase la excavación, pues ese año ya fueron entregadas 160 muestras óseas al Departamento de Medicina Legal y Antropología Física de la Universidad de Granada.

El objetivo es que se realice un nuevo envío de muestras a finales de este año y mantener una periodicidad semestral. Los trabajos previos coordinados por el Ayuntamiento hispalense han permitido previamente que se cuente con en torno a 400 muestras genéticas de familiares para realizar la identificación genética.

LAS MUESTRAS GENÉTICAS

Para este cotejo, los técnicos de Aranzadi seleccionan muestras de unos diez centímetros de los huesos mayores del esqueleto apendicular en mejor estado y los introducen en sobres de papel sellados, lacrados e identificados con una serie de números y letras que se corresponden con los datos de exhumación del cuerpo.

Conforme vayan surgiendo correspondencias efectivas (o positivas) entre el ADN de los restos óseos del represaliado y la muestra biológica tomada al familiar, la administración competente trasladará el resultado de forma totalmente privada a la familia, abriéndose entonces otro procedimiento para la entrega del cuerpo en caso de identificación.

Esos trabajos aún están en marcha y por tanto no se ha contactado aún con ningún familiar. Los resultados no deben ser tomados aún como definitivos en caso de no darse coincidencias, puesto que este proceso de exhumación se prolongará durante cuatro años, los análisis llevan un periodo de tiempo y aún se deben seguir realizando envíos de muestras al laboratorio de la Universidad de Granada.

RECUPERADOS RESTOS DE 520 PRESUMIBLES REPRESALIADOS

Hasta el pasado mes de julio, el equipo de la empresa Aranzadi Sociedad de Ciencias, a la que el Ayuntamiento tiene encomendada la excavación de la fosa de Pico Reja, había localizado los restos de 520 personas con indicios claros de violencia como roturas perimortem, ataduras en las muñecas y orificios de proyectiles.

De acuerdo con los hallazgos durante las investigaciones, los enterramientos sin control con cuerpos arrojados sin ningún tipo de respeto y en unas posiciones inverosímiles en esta fosa continuaron después del año 1936, situación que no estaba contemplada en los estudios y trabajos previos. Concretamente, se siguieron produciendo en los años 40 del pasado siglo usando esta misma fosa común y el mismo espacio

En ese sentido, recordemos que entre las víctimas enterradas en la fosa de Pico Reja figurarían miembros de la corporación municipal hispalense de la época, algunos alcaldes de la zona e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansarían los restos de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 1936 y declarado como Padre de la Patria Andaluza.