El teatro romano de Itálica (Sevilla) acoge la representación de 'La Pasión Nazarena' el 7 de marzo

Detalle del cartel de la obra 'La Pasión Nazarena', que se representa en el conjunto arqueológico de Itálica. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teatro romano de Itálica, en Santiponce (Sevilla), acogerá la representación de 'La Pasión Nazarena' el próximo 7 de marzo. Desde su exitosa puesta en escena en la Cuaresma del año 2014, la obra ha cosechado "un gran éxito" y ha agotado todas las entradas para las funciones que ha proyectado en el citado conjunto arqueológico, "con buenas críticas y felicitaciones por parte del público asistente".

Así lo ha comunicado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa. Se trata de un evento puesto en marcha por el área de Formación y Juventud de la Hermandad de Jesús Nazareno de Santiponce, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento poncino y la Dirección de Itálica, y que un año más va a representarse en el Teatro Romano de Itálica durante la Cuaresma.

En este sentido, la dirección artística de la obra, corre a cargo de Juan Mera Gracia, integrante de la hermandad y director del grupo de teatro Candilejas, de Cádiz, que también ha sido el encargado de la adaptación de los textos bíblicos,y en ella participa un elenco de 70 actores y actrices noveles, de muy diferentes edades, todos también hermanos de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Santiponce.

Al respecto, el acompañamiento musical a toda la trama vendrá por parte de una orquesta de cámara compuesta por más de 25 músicos profesionales, dirigidos por José Ángel Esteban Velázquez, también hermano de la mencionada corporación, que ha compuesto una banda sonora propia para esta representación, con entradas a 15 euros, que se destinarán a donativos.

La representación teatral aborda los últimos momentos de la vida de Jesús, perfectamente ambientada, que comienza en el año 80 d.C. en Itálica, la ciudad que fundó Publio Cornelio Escipión, en la que un grupo de niños que juega en la calle se encuentra con Juan, un viajero que está de paso y que escribe algo importante en un viejo pergamino.

Juan acaba de ser liberado, junto a un grupo de cristianos, del asedio a Jerusalén por Marco Ulpio Trajano, padre del gran emperador Trajano, como comandante de la Legio X Frentensis, durante el reinado del emperador Vespasiano, y narrará a los niños los últimos días de un amigo suyo, un hombre joven y sabio, de mirada sincera, que convencía con su palabra profunda y verdadera y al que algunos llamaban 'Maestro'.