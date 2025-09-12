Toscano llama a las entidades locales de Sevilla afectadas por temporales a pedir las ayudas estatales de 66 millones

Archivo - Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, atiende a los medios en una imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la convocatoria de ayudas destinadas a subsanar los daños provocados en infraestructuras municipales y provinciales por el "carrusel de borrascas que azotó a distintos territorios", entre ellos Sevilla, entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, y que provocó el fallecimiento de cuatro personas en Andalucía entre los que se encuentran un matrimonio en Constantina.

En total, se distribuirán casi 66 millones de euros (65.993.713) "para ayudar a la reparación de los daños causados por las lluvias torrenciales que sacudieron Sevilla entre otoño del año pasado y esta primavera", ha explicado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, que llama a las entidades locales afectadas por temporales a solicitar estas ayudas estatales.

La convocatoria, impulsada desde la Secretaría de Estado de Política Territorial, está llamada a financiar las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones, servicios de titularidad municipal y de mancomunidades, así como de la red viaria que ejecuten ayuntamientos, diputaciones, comarcas y mancomunidades para reparar los daños producidos por dichos siniestros.

Las solicitudes se podrán presentar, desde este sábado y hasta las 15,00 horas del día 6 de octubre. Obligatoriamente se deberán cumplimentar y presentar de forma electrónica, accesible desde la sede electrónica de este Ministerio 'https://sede.administracionespublicas.gob.es/', seleccionando el apartado dedicado a esta convocatoria.