Transportes inicia este lunes las obras de rehabilitación y mejora de la A-66, a su paso por El Ronquillo (Sevilla)

Imagen del mapa de la autovía A-66, a su paso por El Ronquillo (Sevilla). - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado este jueves que tiene previsto comenzar este próximo lunes, 4 de mayo, las obras de rehabilitación y mejora del firme de la autovía A-66 a su paso por el municipio de El Ronquillo (Sevilla), para subsanar los daños causados por la sucesión de borrascas y temporales de diciembre de 2025 y enero y febrero de 2025.

Según ha detallado Transportes en una nota, se producirá el corte de una de las calzadas, desviándose el tráfico por la calzada contraria entre los kilómetros 768,3 y 770,2 a partir de las 5,00 horas del lunes y, previsiblemente, hasta el martes, 30 de junio, en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.

Concretamente, durante las próximas semanas, en este tramo se van a realizar los trabajos de rehabilitación de firme y mejora del drenaje subterráneo de la calzada izquierda en sentido Mérida. Así, se realizará la construcción de drenes transversales y mantos drenantes, y la reposición del firme con zahorra, así como el extendido de las capas base, intermedia y de rodadura.

Esta actuación se enmarca en las obras de emergencia para la rehabilitación del firme de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Sevilla tras el paso de borrascas y temporales, con una inversión de 6,9 millones de euros (IVA incluido).