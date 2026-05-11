Tres agentes de la Policía Nacional salvan la vida a un hombre en parada cardiorrespiratoria en Camas (Sevilla)

Archivo - bb205afa9f26115687368fee6021f8a4.jpg - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CAMAS (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

Tres agentes de la Policía Nacional han auxiliado a un hombre que sufría una parada cardiorrespiratoria en la vía pública en el municipio sevillano de Camas.

Según ha detallado el Cuerpo Nacional en una nota de prensa, los hechos ocurrieron cuando los policías, que se encontraban realizando labores de patrulla a pie por la localidad, fueron requeridos por una mujer que alertaba de que un varón de avanzada edad acababa de desplomarse en mitad de la calzada tras sufrir una caída.

Los agentes se acercaron al lugar y localizaron a un hombre tendido en el suelo, "inconsciente y con el rostro ensangrentado". Tras comprobar que no respondía a estímulos y que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, los agentes iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Los intervinientes estuvieron cerca de veinte minutos practicando maniobras de reanimación y, finalmente, la víctima fue estabilizada y trasladada a un centro hospitalario, donde evoluciona favorablemente.