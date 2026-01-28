Tres carreteras cortadas y 35.000 vecinos de la provincia de Sevilla sin luz debido a la borrasca Kristin

Imagen de ramas caídas en Sevilla Este por el temporal de lluvia y viento que barre a la capital hispalense. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha ofrecido este miércoles un balance provisional del estado de la provincia en el marco de la aviso naranja y amarillo por fuertes vientos hasta las 15,00 horas por la borrasca Kristin.

Toscano ha indicado que "pese a la magnitud de los daños materiales y la complejidad operativa", no se han registrado daños personales de gravedad, "aunque sí varias personas heridas en distintos puntos de la provincia", según una nota remitida por la administración.

El subdelegado ha destacado que "los sistemas de contingencia están funcionando con normalidad y que todos los servicios de emergencia, fuerzas de seguridad y equipos técnicos permanecen activados y coordinados".

Asimismo, Toscano ha señalado que la situación "puede prolongarse durante los próximos días debido a la previsión de nuevas precipitaciones". "Recomendamos precaución, tranquilidad y, sobre todo, informarse a través de los canales oficiales. Hacer mucho hincapié en esto", ha remarcado.

Por otro lado, ha indicado que la línea C1 de Cercanías registra demoras de aproximadamente 40 minutos debido a averías en la infraestructura, mientras que la C4 acumula retrasos de entre 20 y 25 minutos. La línea C5, "que ya presentó incidencias durante la jornada de ayer y a primera hora de la mañana", ha normalizado su servicio.

Asimismo, ha confirmado que se están analizando los numerosos cortes de tensión detectados en las catenarias a lo largo de la mañana, lo que ha dificultado la operatividad ferroviaria en varios tramos.

En cuanto al Aeropuerto de Sevilla, ha señalado que funciona con normalidad, "sin que consten retrasos ni cancelaciones vinculadas al temporal".

TRES VÍAS CORTADAS Y 35.000 VECINOS SIN LUZ

Por otro lado, Toscano ha señalado que la red de carreteras "presenta una situación más compleja". En estos momentos, se mantienen tres cortes totales: N-630 a la altura de Salteras; A-361 en Morón de la Frontera, por la caída de un árbol que aún no ha podido ser retirado; SE-4104 en Alcolea del Río.

A ello, se suma un accidente de tráfico "de importancia" ocurrido esta mañana en la A-49, en el que se han visto implicados cuatro vehículos. Además, se han registrado numerosos obstáculos en la calzada por arrastres, ramas y elementos desprendidos.

Asimismo, el subdelegado ha informado también de la situación del suministro eléctrico. Según datos trasladados por Endesa, aproximadamente 35.000 usuarios permanecen sin luz en la provincia, especialmente en zonas rurales. A lo largo de la mañana, la cifra llegó a alcanzar los 55.000 afectados, aunque la mejora parcial del tiempo está permitiendo avanzar en las reparaciones.

"Nos dicen que ya están pudiendo hacer los trabajos con la mínima mejora del tiempo y esperan que progresivamente se pueda ir recuperando", ha explicado Toscano.

En paralelo, el subdelado ha indicado que todos los pantanos de la provincia están desembalsando, como medida preventiva ante la previsión de nuevas lluvias en los próximos días y, especialmente, durante la próxima semana. Ha pedido especial atención a la situación de la Torre del Águila, cuyo desembalse puede afectar a zonas como El Palmar de Troya, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan y Los Molares, así como a los entornos de Gergal.

Además, se encuentran en nivel rojo los cauces: Río Corbones en Carmona; río Genil en Écija; Huesna en Villanueva del Río y Minas; y río Guadaíra en Arahal.

Toscano ha destacado que "por el momento no ha sido necesario desalojar a ninguna persona, ni se han registrado afecciones directas a viviendas por crecidas". No obstante, el subdelegado ha insistido en la importancia de extremar la precaución: "Recomendamos alejarse de los márgenes de los ríos y de los cauces y estar especialmente atentos a los canales oficiales de información, porque con estas condiciones meteorológicas puede haber cambios bruscos".

PREVISIÓN DE MEJORA EN LORA DEL RÍO

En Lora del Río, se mantiene el nivel rojo del paso del río Corbones por la localidad, mientras que el río Guadalquivir ha pasado a 948,61 metros cúbicos por segundo, siendo ahora el nivel amarillo según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

El Ayuntamiento continúa con el plan territorial de emergencia en su fase de pre-emergencia y confian, según fuentes municipales, que el cauce vaya descendiendo en las próximas horas.

Por otro lado, en Arahal, están derbodados los arroyos de Saladillo y Alameda en zona rustica. Asimismo, ha vuelto la normalidad en el tráfico en la A-92 tras caerse sobre la vía un cable de alta tensión. La Policía Local del municipio tuvo que regular el tráfico de la zona para evitar incidencias.

Estamos ahora mismo pasando la cresta de la ola pero comenzará a descender en las próximas horas