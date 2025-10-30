Tres detenidos tras el desmantelamiento de un punto de droga "tele-polen" en Dos Hermanas (Sevilla)

DOS HERMANAS (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido este jueves en Dos Hermanas (Sevilla) a tres personas acusadas de venta y preparativos de sustancias estupefacientes. Los arrestos se han producido en el marco de una operación que ha acabado con el desmantelamiento de un punto de droga "en su modalidad tele-polen".

Según una nota de prensa remitida por el Cuerpo, la investigación ha tenido su origen en una serie de informaciones recibidas por los agentes, las cueles apuntaba a un individuo que utilizaba una motocicleta para repartir dosis de hachís en todo el término de Dos Hermanas, desplazándose a demanda de "sus consumidores".

Durante la investigación, se pudo observar como el investigado salía del domicilio en motocicleta, acudía a zonas de ocio de esta localidad y diversas calles del municipio, donde realizaba "contactos con hombres y mujeres durante breves instantes y se marchaba", verificando así que las informaciones iniciales eran ciertas.

Al finalizar la investigación, la Policía observó que el objetivo principal realizaba paradas en su vivienda para reponer la droga que vendía, motivo por el que los agentes solicitaron el correspondiente mandamiento de entrada y registro. Esta operación ha dado como resultado la aprehensión de 275 gramos de hachis, 1,05 gramos de marihuana, 7250 euros en efectivo, una motocicleta eléctrica y un teléfono móvil.

Finalmente se ha procedido a la detención del principal investigado, así como de las personas que se encontraban en el domicilio, pasando a disposición judicial los tres detenidos, quedando dos de los implicados en libertad con cargos.