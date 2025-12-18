Tres detenidos en Sevilla por robo en perfumerías de pueblos de Córdoba y coches en Córdoba, Sevilla y Granada

Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, con el apoyo del Área de Investigación del Puesto Principal de Montilla (Córdoba), han detenido a tres personas en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra acusados de robo en establecimientos.

Según han informado fuentes cercanas al caso, los agentes han entrado y registrado tres viviendas en la citada localidad y han recuperado distintos efectos sustraídos en comercios, principalmente perfumerías, de municipios de la provincia de Córdoba.

Así, hasta la fecha se han esclarecido un total de cinco robos con fuerza en establecimientos comerciales mediante alunizaje entre los que se encuentran uno cometido en Montilla y una tentativa de robo en Lucena, así como cinco robos de uso de vehículos a motor en las provincias de Córdoba, Sevilla y Granada. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.