El Triatlón de Sevilla registra "cifras récords de inscritos" en el estreno de su recorrido al entorno urbano

Presentación de la vigésimo novena edición del Triatlón de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Hostelería de Sevilla ha acogido este martes la presentación de vigésimo novena edición del Triatlón de Sevilla, un evento que este año llega "cargado de novedades" y con una "proyección inmejorable", registrando "cifras récord de inscritos", aunque el plazo para participar permanecerá abierto hasta el próximo 1 de junio.

Según ha detallado el Consistorio hispalense en una nota, al acto de presentación asistieron la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena; el Gerente del IMD, Ricardo Villena; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés; el presidente de la Federación Andaluza de Triatlón, Pablo Castilla; y José María Merchán en representación de la organización a cargo del CD Credus.

Asimismo, la presentación ha contado con el respaldo de los principales clubes sevillanos --ADSevilla, Isbilya, CT Camaleón y Cappa--, así como de representantes del Pabellón de la Navegación y Torre Sevilla.

De este modo, la Administración local ha sostenido que el Triatlón de Sevilla consolida su evolución en los últimos años como "uno de los triatlones más populares y atractivos de España", atrayendo a un "altísimo porcentaje de participación foránea" y contando con el respaldo de grandes grupos empresariales que garantizan un "importante impacto económico" en la ciudad.

Una de las novedades de este año son las nuevas ubicaciones del recorrido, diseñadas para "mejorar la experiencia de los participantes y el público". En concreto, el circuito se traslada este año al entorno urbano, de modo que la natación saldrá desde el CAN Triana --junto a la Torre Schindler-- y la zona de boxes se ubicará en el Pabellón de la Navegación. Por su parte, la carrera a pie recorrerá el Paseo del Río, el Jardín Americano y el Paseo de la O, situando la gran línea de meta en el Parque Magallanes, a los pies de Torre Sevilla.

Además, la presente edición adelanta su horario de salida, puesto que desde las 8,00 horas se sucederán los arranques de las distintas modalidades, tanto para deportistas federados como para no federados. Al hilo, el Consistorio ha destacado que la prueba reina, la distancia Olímpica --1,5 km a nado, 39 km de ciclismo y 9,6 km de carrera a pie--, será este año Campeonato de Andalucía, lo que "elevará aún más el nivel competitivo" en el Río Guadalquivir y el entorno de la Isla de la Cartuja.

Tras la distancia Olímpica, se darán las salidas de la modalidad Sprint --750 metros de natación, 18,9 km de ciclismo y 5,15 km de carrera a pie-- y, por último, la modalidad Super Sprint --350 metros a nado, 10,4 km de ciclismo y tres km de carrera a pie--.

EVENTO INCLUSIVO Y POPULAR

Como es habitual, el Triatlón de Sevilla mantendrá su "esencia popular, segura e inclusiva", destacando entre sus categorías el tradicional Triatlón de la Igualdad, donde parejas mixtas --un hombre y una mujer-- deben realizar todo el recorrido juntos de principio a fin, cruzando la meta al mismo tiempo.

Asimismo, las inscripciones siguen disponibles a través de los canales oficiales de la prueba hasta el cierre definitivo de plazas el próximo lunes 1 de junio.

En contexto, el vigésimo noveno Triatlón de Sevilla está organizado por CD Credus, en coordinación con el Ayuntamiento, mientras que colaboran Coca Cola, Piazza di Pezzi, Pabellón de la Navegación, Torre Sevilla, Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón.