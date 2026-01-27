Tussam y Manos Unidas se unen en Sevilla bajo el lema 'Declara la guerra al hambre' para combatir la desigualdad social

El presidente de la Delegación Diocesana en Sevilla de Manos Unidas y el concejal de Movilidad y presidente de Tussam, tras la firma del acuerdo de colaboración para contribuir a la lucha contra la desigualdad social. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Movilidad y presidente de la empresa municipal de autobuses urbanos (Tussam), Álvaro Pimentel, ha firmado un acuerdo de colaboración con el presidente de la Delegación Diocesana en Sevilla de Manos Unidas, Manuel Gordillo, para la puesta en marcha de la campaña 'Declara la guerra al hambre', "con la que se pretende concienciar a los sevillanos acerca de cuestiones tan dramáticas en la actualidad como el hambre y la pobreza".

Esta iniciativa se desarrollará del 1 al 13 de febrero, y al respecto se contempla la inserción de dicha campaña en los autobuses de la flota y tranvía cedidos por Tussam de manera gratuita a Manos Unidas, informa el Consistorio en un comunicado.

Pimentel ha señalado durante la firma del convenio que desde Tussam "entendemos que el transporte público no solo es un servicio esencial para la movilidad de miles de sevillanos cada día, sino también una herramienta con capacidad real para generar conciencia social".

De este modo, para el Ayuntamiento, colaborar con iniciativas de este tipo "forma parte de nuestro compromiso como empresa pública, alineado con una política de responsabilidad social que busca aportar valor más allá de la prestación del servicio y contribuir a una ciudad más comprometida y solidaria".

Asimismo, el delegado ha destacado que Manos Unidas es una institución "con una trayectoria acreditada, reconocida y profundamente respetada en la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad, tanto dentro como fuera de nuestra ciudad". "Su trabajo centrado en la dignidad de las personas es un ejemplo de cómo la sociedad civil organizada puede transformar realidades muy complejas".

"Para Tussam y para el Ayuntamiento de Sevilla es un orgullo poder sumar esfuerzos con una entidad que representa valores tan sólidos y necesarios en el contexto actual", ha concluido el concejal.