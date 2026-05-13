UGT cifra en un 100% el seguimiento de la huelga en Heineken, que ofrece una subida salarial "justa y competitiva"

Concentración de los trabajadores a las puertas de Heineken. - CCOO

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de Heineken UGT, Pablo Martínez, ha destacado durante la concentración de este miércoles el "respaldo masivo" de la plantilla en las fábricas de Sevilla, Madrid, Jaén y Valencia, que ha cifrado en un "100%", al tiempo que ha subrayado que "los trabajadores están defendiendo un incremento salarial justo, acorde al esfuerzo que realizaron durante los años más difíciles para la compañía".

En una nota de prensa, Martínez ha recordado que, durante la pandemia, con la hostelería cerrada y en un contexto especialmente complicado para el sector, "la plantilla hizo un importante esfuerzo de contención salarial para ayudar a la empresa".

"Afortunadamente esa etapa ha pasado y la compañía lleva años manteniendo beneficios de manera sostenida, por lo que entendemos que ese esfuerzo debe revertirse progresivamente en los trabajadores", ha señalado el representante del citado comité.

Desde UGT-FICA avisan de que, pese a las distintas reuniones mantenidas, la negociación continúa bloqueada y no ha sido posible alcanzar un acuerdo que garantice la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años y un marco salarial estable para el conjunto de la plantilla.

El representante sindical ha insistido en que el comité negociador mantiene su disposición al diálogo y a seguir negociando para alcanzar un acuerdo, aunque ha advertido de que "no se puede negociar únicamente en los términos que marque la empresa".

Por su parte, desde Heineken España mantienen que, desde el inicio del proceso, existe "una clara disposición" para alcanzar un acuerdo, "en coherencia con el espíritu de diálogo que siempre ha guiado sus relaciones laborales".

En este sentido, la compañía reitera su compromiso de ofrecer "un incremento salarial justo y competitivo". Al mismo tiempo, señalan fuentes de la firma cervecera, se quiere hacec un llamamiento "a la responsabilidad de todas las partes en el marco del interés común".