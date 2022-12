UGT emprenderá acciones legales para "revertir la pérdida de derechos" del convenio del campo sevillano

SEVILLA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de Industria, Construcción y Agro de UGT Sevilla (UGT-FICA Sevilla) ha anunciado este martes que estudia emprender acciones legales para "revertir la pérdida de derechos" que supone el nuevo convenio del campo en la provincia, firmado entre la patronal Asaja y CCOO, y del que se ha desmarcado UGT.

En una nota de prensa, el secretario general de UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, ha subrayado que "lo verdaderamente incomprensible" es la firma de los tres últimos convenios en este ámbito, en los cuales para las dos organizaciones --Asaja y CCOO--, el único logro conseguido ha sido el de recortar los derechos de los trabajadores del campo sevillano".

"UGT no ha firmado dicho acuerdo por la merma de las condiciones laborales. Con esta rúbrica se ha producido un retroceso en muchísimos artículos desde el último convenio que firmó UGT (2011) hasta hoy. En estos once años se han empeorado muchos de los artículos de aquel convenio, como el tiempo del bocadillo, el plus de distancia, el kilometraje, la inclemencia meteorológica y la antigüedad", ha añadido Ponce.

Asimismo, en lo que se refiere a la subida salarial firmada en este nuevo convenio --el 9% en los próximos cuatro años-- "no lleva en absoluto la garantía de la campaña que se hace desde Madrid por parte de los sindicatos UGT y CCOO". La denominada iniciativa 'Salarios o conflictos' "no se ajusta con esta subida". Desde UGT FICA Sevilla creemos que la subida salarial "es claramente insuficiente y no entendemos por qué en otros convenios se están firmando subidas salariales y mejoras y en este acuerdo se está firmando un convenio de claro retroceso, de recortes y se trata a los trabajadores del campo de manera completamente indigna", ha asegurado el dirigente sindical.

En este sentido, el sindicato insiste en que el gabinete jurídico "estudia el inicio de las gestiones legales oportunas" para conseguir "revertir" la situación de agravio que sufre el colectivo del campo. "Estamos totalmente convencidos en ello y no pararemos hasta conseguirlo", ha concluido Ponce.