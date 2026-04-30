La Universidad Pablo de Olavide celebra en Sevilla el primer congreso internacional 'Política Alimentaria Mundial'

Archivo - Imagen de archivo de Jornada de bienvenida de estudiantes extranjeros en la UPO - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El campus de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla acoge los días 8 y 9 de mayo el primer congreso internacional sobre 'Política Alimentaria Mundial', un encuentro académico y profesional en el que se debatirá sobre cómo garantizar el derecho a una alimentación adecuada en un contexto marcado por los conflictos armados, la crisis climática, las desigualdades y el encarecimiento de una dieta saludable.

Según ha explicado la universidad en una nota de prensa, el encuentro se celebra bajo el lema 'Policy realignment in response to global challenges' y reúne a especialistas internacionales de las ciencias sociales, las ciencias agrarias, la nutrición, la salud pública y la cooperación al desarrollo, junto a representantes de organismos internacionales, administraciones públicas, entidades sociales y universidades.

Según los organizadores, el objetivo es analizar, desde el conocimiento científico y la colaboración institucional, "qué políticas públicas son necesarias para avanzar hacia sistemas alimentarios más justos, sostenibles e inclusivos".

La cita está coorganizada por la 'Policy Studies Organization', entidad académica internacional especializada en el análisis y la difusión de estudios sobre políticas públicas, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España y la Fundación ETEA, entre otras.

Durante dos jornadas, el campus de la UPO acogerá sesiones sobre gobernanza alimentaria, derecho humano a la alimentación, igualdad de género, seguridad nutricional, salud mental, agricultura sostenible, cambio climático, cooperación internacional y experiencias de intervención en el terreno.

Entre las intervenciones destacadas se encuentran las de Juan Echanove, coordinador del Derecho a la Alimentación de la FAO; Luz María Garcini, investigadora de Rice University especializada en salud, migraciones y equidad; y María Emma Orejudo, subdirectora de Transición Ecológica, Agua y Lucha contra el Hambre de Aecid.

Según los últimos datos disponibles de la FAO recogidos por la organización del Congreso, entre 638 y 720 millones de personas padecieron hambre en 2024, mientras que alrededor de 2.300 millones sufrieron inseguridad alimentaria "moderada o grave".

Además, el aumento del coste de una alimentación saludable ha hecho que sea inasequible para 2.600 millones de personas, lo que evidencia que el problema "no depende solo de la disponibilidad de alimentos, sino también del acceso económico, la desigualdad y la eficacia de las políticas públicas". Asimismo, la inseguridad alimentaria sigue siendo más alta entre las mujeres, debido a persistentes desigualdades estructurales.

Este congreso se configura como un espacio de "diálogo coordinado" para abordar los desafíos interconectados de la seguridad alimentaria, con el objetivo de "impulsar políticas alimentarias eficaces", afirma Alfonso Sánchez Carrasco, presidente del Comité Organizador y profesor del Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pablo de Olavide.

Por su parte, Juan Echanove, líder del equipo del Derecho a la Alimentación de la FAO, subraya que "este foro representa una oportunidad para reforzar el diálogo y avanzar hacia soluciones basadas en evidencias que contribuyan a hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada para todas las personas".