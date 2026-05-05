La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla participa en la Feria de la Ciencia, que arranca este miércoles

Cartel de la participación de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla en la Feria de la Ciencia 2026. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha confirmado su presencia en la vigésimo cuarta edición de la Feria de la Ciencia que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de mayo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

Según ha emitido la institución académica en una nota, en el 'stand' 66/67 el público visitante podrá conocer "de primera mano" el trabajo científico del personal investigador de la UPO mediante talleres relacionados con la Biología del Desarrollo; las Matemáticas; la Sociología; el Patrimonio; el Deporte; la Paleografía; la Accesibilidad cognitiva; la Energía; y las Ciencias empresariales.

En contexto, el Vicerrectorado de Investigación, Transferencia y Doctorado de la UPO, a través de la Unidad de Divulgación de la Oficina de Transferencia del Conocimiento (UCC+i-UPO), coordina la participación de la UPO en este evento que cuenta con la implicación de personal investigador de la Facultad de Ciencias Sociales; Facultad de Ciencias Experimentales; Facultad de Humanidades; Facultad de Ciencias del Deporte; Facultad de Ciencias Empresariales; la Escuela Politécnica Superior, y del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD). Además, también colaboran estudiantes, doctorandos y la Unidad de Orientación Estudiantil del Vicerrectorado de Estudiante de la UPO e Inclusión Activa.

Asimismo, la Feria de la Ciencia está organizada por la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia y la Fundación Descubre, y constituye un evento divulgativo que reúne a centros educativos, universidades, CSIC, museos, empresas, y otros centros de investigación con el objetivo de "compartir y generar inquietudes y vocaciones en el ámbito científico y de la investigación". En la edición anterior recibió más de 29.000 visitantes, principalmente escolares, profesorado y familias. Los horarios concretos son el miércoles 6 y jueves, 7 de mayo, de 10,00 a 19,00 horas y el viernes, 8 de mayo, de 10,00 a 20,00 horas.