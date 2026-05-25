La UPO refuerza su oferta académica en Sevilla con grados duales y menciones de especialización para el próximo curso

Alumnos en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla - UPO

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) incorporará para el próximo curso la formación dual en los Grados en Ingeniería Informática en Sistemas de Información y en Ciencia de Datos, así como en el nuevo Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría y la mención de especialización en ambos.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, entre las principales novedades para el curso 2026/2027 destaca la implantación del nuevo Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría y su incorporación a un Doble Grado con Derecho, en la Facultad de Ciencias Empresariales.

En este sentido, estas titulaciones están diseñadas para responder a las "nuevas demandas laborales" del ámbito financiero, contable, de auditoría y de banca y seguros, de manera que incorporan contenidos vinculados a 'blockchain', inteligencia artificial, análisis de datos financieros, automatización de procesos contables, banca digital y ciberseguridad.

Por su parte, la Mención Dual en el Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría y en los Grados en Ingeniería Informática en Sistemas de Información y en Ciencia de Datos, consisirá en una modalidad dirigida a un número reducido de estudiantes seleccionados que permitirá desarrollar una experiencia intensiva en empresas e instituciones mediante un contrato de formación en alternancia remunerado.

ESPECIALIZACIÓN DUAL

El acceso a esta modalidad dual se realizará a través de un proceso de selección basado en el expediente académico, las competencias lingüísticas y la adecuación al perfil profesional requerido por las entidades colaboradoras.

De esta manera, el estudiantado seleccionado realizará el cuarto curso del grado en modalidad dual, y desarrollarán su formación en la empresa hasta alcanzar en torno a un 80 por ciento del tiempo académico, mientras que simultáneamente seguirán dos asignaturas universitarias específicas y elaborarán su Trabajo de Fin de Grado en estrecha conexión con las tareas desempeñadas en la entidad colaboradora.

En esta línea, la implantación de los grados duales tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los estudiantes, reforzar el vínculo entre la universidad y el entorno productivo, y promover una educación innovadora, contextualizada y con impacto social.

Asimismo, la Facultad de Ciencias Empresariales ha actualizado el Grado en Análisis Económico con dos nuevas menciones de especialización: Inteligencia de Datos y Economía y Sostenibilidad.

Estas menciones permitirán al alumnado orientar su formación hacia ámbitos estratégicos vinculados al análisis masivo de datos (Big Data), los desarrollos en inteligencia artificial, así como estudios de impacto económico y social y la evaluación de políticas públicas en el bienestar de la ciudadanía.

La renovación de la oferta académica también alcanza a la Facultad de Ciencias Experimentales, donde el Grado en Biotecnología incorporará tres nuevas menciones que permitirán al estudiantado especializarse en Biotecnología Industrial, Biotecnología Biomédica y Biotecnología Medioambiental y Agroalimentaria durante el último curso de la titulación.

Por su parte, el Grado en Nutrición Humana y Dietética incorporará nuevas menciones en Nutrición Deportiva, Nutrición Clínica y Promoción de la Salud e Industria y Empresas Alimentarias.

En contexto, la propuesta académica de la Universidad Pablo de Olavide para el curso 2026/2027 alcanza un total de 49 grados y dobles grados y 3.038 plazas de nuevo ingreso, 142 más que en el curso actual.

De esta oferta, 40 títulos corresponden a la UPO -24 grados y 16 dobles grados, con 2.438 plazas-, mientras que el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la UPO, oferta ocho grados y un doble grado, con 600 plazas nuevo ingreso.