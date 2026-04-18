Valero aplaude la labor del Ministerio de Cultura para que el Museo de Bellas Artes de Sevilla reciba dos obras de Goya

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en una imagen de archivo - IU - Archivo

SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha valorado este sábado el "impulso" del Ministerio de Cultura "dirigido por Sumar" para que "los retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma, obras de Goya, pasen definitivamente al Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde deben estar al alcance de los andaluces".

Así lo ha manifestado el dirigente de IU en un audio remitido a los medios en el que ha defendido que este sábado es "un buen día para Andalucía" gracias a esta noticia que "ha sido posible gracias al impulso del Ministerio de Cultura" dirigido por Ernest Urtasun, que "ha apostado por proteger y poner en valor nuestro patrimonio común", según ha remarcado.

Valero ha señalado en ese punto que "la cultura no puede ser un privilegio de unos pocos", sino que "tiene que ser un derecho de todos", y ha apuntado que desde la coalición Por Andalucía defienden como una "prioridad" que la cultura sea "accesible para todos los andaluces, que cualquier andaluz pueda disfrutar de su historia sin barreras". "Esa es la Andalucía que defendemos", ha sentenciado para finalizar.

El Ministerio de Cultura anunció este viernes que los retratos de Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma pintados por Goya en 1789 han sido asignados a la colección permanente del Bellas Artes de Sevilla, museo de titularidad estatal y gestión transferida a la Junta de Andalucía.