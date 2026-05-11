Un vecino de Pino Montano gana medio millón de euros con un 'Rasca' de la ONCE en Sevilla

Anubis Ojeda, vendedor de la ONCE en Pino Montano. - ONCE

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un vecino del barrio de Pino Montano de Sevilla se ha llevado un premio de medio millón de euros al instante con el 'Rasca X20' de la ONCE gracias a Anubis Ojeda, que le vendió el boleto agraciado con el mayor premio que ofrece este juego activo en la calle Camino de los Toros.

El acertante, que compró el 'Rasca' el pasado jueves en los alrededores del bar El condado de Huelva, volvió al vendedor tras rascar el boleto para comprobar si, efectivamente, como aparecía ahí, había ganado medio millón de euros. "No se lo creía, quería saber si era verdad, estaba temblando, y le dije que lo guardara bien y lo llevara a la ONCE o a un banco", comenta el vendedor, según indica la organización en un comunicado.

Ojeda, vendedor desde hace nueve años, repartió otros 350.000 euros en su barrio en la Semana Santa de 2024 y sabe lo que es repartir ilusión a sus clientes. "Es una alegría solucionar los problemas a la gente, porque ese premio se lo paga todo", dice visiblemente orgulloso.

"Es lo más satisfactorio de mi trabajo: repartir premios, y solucionar los problemas que pueda tener en la vida. Los vendedores --añade-- queremos dar el mayor premio y cuanto más repartido, mejor. Es lo más gratificante, la satisfacción que das a los clientes. Y este premio solo le ha tocado a una persona, pero también es una satisfacción muy grande", asegura.