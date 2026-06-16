Una veintena de novilleros se darán cita en el ciclo de jóvenes promesas en la Maestranza de Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz preside la foto de familia en la presentación del ciclo Jóvenes Promesas del Toreo, a 16 de junio de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa Lances de Futuro ha presentado este martes el ciclo de promoción de nuevos valores de la tauromaquia 2026, una de las "grandes apuestas" de la temporada de la Real Maestranza de Sevilla este año bajo el lema 'Rumbo al Futuro' que volverá a convertir a Sevilla en referente de la promesas del toreo. El ciclo estará compuesto por cuatro novilladas sin picadores y se celebrará los días 25 de junio, 2, 9 de julio y la final el día 16, todas ellas a partir de las 21,00 horas en el coso sevillano.

El acto ha tenido lugar en la Nao Victoria 500, réplica del barco que completó la Primera Vuelta al Mundo. "Una imagen cargada de significado que sirvió para representar el viaje que ahora emprenden estos jóvenes toreros en busca de abrirse camino en la profesión", ha destacado Lances de Futuro. Los 18 jóvenes seleccionados para participar en el ciclo simbolizan a aquellos 18 marineros supervivientes de la expedición de Magallanes y Elcano que lograron completar la Primera Vuelta al Mundo y regresar a Sevilla en 1522 tras una de las mayores gestas de la historia de la humanidad.

"El lema de este año es 'Rumbo al Futuro' porque estos jóvenes representan el futuro de la tauromaquia. Igual que aquellos marineros partieron desde Sevilla para descubrir nuevos horizontes y cambiar la historia del mundo, estos jóvenes emprenden ahora su propia aventura en busca de un futuro en el toreo con la Real Maestranza de Sevilla como punto de partida de un camino en el que buscan abrirse paso en el mundo del toreo y alcanzar sus sueños profesionales", ha señalado Lances de Futuro.

"Jóvenes novilleros de los cuales once son andaluces, cinco del resto de España y también de países como Colombia y México", ha apuntado. Ha destacado, además, la coincidencia entre los 18 novilleros seleccionados para el ciclo y los 18 marineros que lograron regresar a Sevilla tras completar la Primera Vuelta al Mundo. "Aquella expedición partió con más de doscientos hombres y solo 18 consiguieron regresar. En este certamen han sido seleccionados 18 jóvenes que representan la ilusión, el esfuerzo y el futuro de la Fiesta. 18 historias por escribir. Ojalá ellos también conquisten el toreo", ha afirmado.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado la importancia del ciclo como "una cita ya imprescindible" en el calendario taurino sevillano y "un referente para el impulso de nuevos valores". Antonio Sanz ha subrayado que esta iniciativa, impulsada por Lances de Futuro y José María Garzón, empresario de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, constituye "uno de los principales viveros de la cantera taurina andaluza y española", al ofrecer "una oportunidad única a jóvenes aspirantes procedentes de escuelas taurinas de toda Andalucía y del resto del país".

Por último, el consejero ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz con la tauromaquia "como parte del patrimonio cultural e identidad de Andalucía", y con el apoyo a las escuelas taurinas y al relevo generacional de la Fiesta. A la presentación asistió el empresario de la Maestranza, José María Garzón; el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y el concejal delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés. También asistieron Tomás Burgos, viceconsejero de Presidencia y Emergencias; David Gil, secretario general de Interior; Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla; Salvador Linares, diputado de plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Salvador Linares y Medina; Manuel Ruiz, como representante de Caja Rural del Sur; y los 18 novilleros seleccionados para participar en el certamen.