Vox recrimina la "situación de precariedad" que sufren los vecinos de Alcalá (Sevilla) en transporte y servicios básicos

La diputada de Vox, Ana Ruiz. - VOX SEVILLA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La diputada de Vox, Ana Ruiz, ha criticado desde Alcalá de Guadaíra (Sevilla) la "situación de precariedad" que sufren los vecinos de nuestro municipio, especialmente en lo que respecta a la conexión de transporte y servicios básicos.

Según ha asegurado la formación en una nota, en una visita a la urbanización La Galbana, Ruiz ha señalado la "falta de comunicación que padecen los residentes, como ocurre en muchas urbanizaciones en Alcalá", quienes se encuentran "prácticamente aislados tanto del centro de Alcalá como de Sevilla capital".

"Los ciudadanos de aquí no son menos ciudadanos que los de un barrio del centro de Sevilla", ha afirmado la diputada. "Es inaceptable que tras más de 20 años de promesas incumplidas sobre la llegada del metro, los vecinos sigan atados de pies y manos, dependiendo exclusivamente de un vehículo propio que no todas las familias pueden costear", ha apostillado.